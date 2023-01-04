Зрада или польза: что на самом деле значит отмена аукционов в Prozorro

Срок отмены аукционов отличается — министр экономики говорит про пол года ограничений, а в постановлении КМУ другие числа

Система закупок Prozorro позволяет следить за тем, насколько эффективно тратятся средства из бюджетов разных уровней. Накануне в ее работе произошло существенное изменение — Кабмином были отменены трираундовые аукционы.

Согласно постановлению КМУ от 30 декабря, такая мера — на время действия правового режима военного положения в Украине в течение 90 дней после его окончания или отмены. Согласно перечню добавляемых изменений, срок рассмотрения наиболее выгодной позиции не должен превышать 5 рабочих дней. Заказчик может ее отклонить. Если цена окажется аномально низкой, участник обязан предоставить пояснение.

Постановление Кабмина по Prozorro

Сделано это было из-за проблем в энергосистеме, сообщают в системе публичных закупок. Согласно сообщению, в тендере побеждать будет тот участник, который сразу предложил наинизшую цену и не будет возможности снизить стартовое предложение в трех раундах. Другая часть работы системы и закупки остаются без изменений. Срок называют в пол года, что отличается от данных в постановлении Кабмина, и заявляется, что он — предварительный, если ситуация с энергетикой улучшится аукционы могут вернуть и раньше. Из-за нестабильной работы энергосистемы, многие участники не могли делать ход в аукционе из-за отключений — на это дается лишь две минуты. Аукционы переносились, а это затягивало торги.

В Prozorro уверенны — коррупционных рисков это не несет, поскольку заказчик не может видеть ставки до раскрытия предложений и "слива" данных для корректировки предложения от "своего" представителя не может произойти. Постановление Кабмина касается только системы публичных закупок. В системе Prozorro. Продажи, которая занимается рынком земли, пользованием недрами, арендой госимущества и другими вопросами, аукционы сохраняются.

Среди важных изменений также отмена локализаций на закупках, например на ВСУ. С 2023 года такой показатель для дорогостоящих товаров с ценой свыше 200 тысяч гривен должен был быть 15%. Решение по локализации многие отметили как позитивное, но основное изменение — отмену аукционов сочли "зрадой". Издание NV цитирует слова одного из идеологов введения Prozorro Максима Нефедова. По его мнению, логика в подобных изменениях есть, но решение должно быть временным, только пока есть блекауты. Зам министра экономики Надежда Бегун сообщила, что по состоянию на конец 2022 42% торгов закончились неудачей. Количество торгов с одним предложением к концу года вырос с 66% до 88%. Сложности коснулись малых и средних компаний, у которых нет средств быстро инвестировать в спутниковый интернет и генератор.

Влияние проблем в энергетике на Prozorro

Критики решения опасаются, что повлечет за собой коррупцию. Также среди опасений — проблемы для интеграции правовой системы с ЕС.

Как разъяснила министр экономики Юлия Свириденко, на такой шаг пошли по просьбе участников торгов из-за проблем с коротким сроком ставки на понижение. Она также подтвердила срок в 6 месяцев для изменения в процедурах закупки. Согласно данным министра, директивой ЕС про госзакупки использование аукциона при них не обязательно. В Prozorro уже был начат механизм, когда заказчик сам определяет нужен ли ему аукцион при открытых торгах.

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