"Слуги народа" обратились к правительству из-за громкого постановления об аукционах Prozorro

"Слуги" убеждены, что Кабмину нужно пересмотреть свое решение

Представители президентской фракции "Слуга народа" обратились с призывом к правительству о внесении изменений в постановление, касающееся отмены аукционов в Prozorro во время войны в Украине. По мнению инициаторов обращения, это поможет минимизировать коррупционные риски.

Как в среду, 4 января, в своем Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, народные избранники просят Кабинет министров пересмотреть положение постановления и инициировать изменения в него.

"Фракция "Слуга народа" направила правительству обращение относительно ситуации, связанной с отменой аукционов в системе Prozorro на время военного положения… Депутаты просят пересмотреть положение постановления, инициировав изменения к нему или предоставив разъяснения относительно стратегии минимизации коррупционных рисков через принятое решение и вступление в силу", — говорится в тексте публикации.

По ее словам, депутаты от президентской фракции убеждены, что соответствующее решение правительства влечет за собой появление коррупционных рисков, а также может спровоцировать ряд спекуляций.

"Принятие постановления №1495 несет ряд коррупционных рисков, а также может вызвать публичный резонанс и возможные спекуляции на указанной теме, что может негативно отразиться на уровне доверия общественности к системе Prozorro", — говорится в обращении нардепов.

Напомним, что несколькими днями ранее Кабинет министров отменил трехраундовые аукционы в Prozorro на время действия военного положения в Украине, а также в течение 90 дней с момента его отмены. Правительство уверено, что никаких коррупционных рисков такое решение за собой не повлечет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в публичные закупки в стране. В частности, указанный ЗУ снизил порог закупок до 50 тысяч гривен и внедрил обязательную отчетность в системе ProZorro.