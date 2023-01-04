"Слуги народу" звернулися до уряду через гучну постанову про аукціони Prozorro

"Слуги" переконані, що Кабміну потрібно переглянути своє рішення

Представники президентської фракції "Слуга народу" звернулись із закликом до уряду щодо внесення змін до постанови, яка стосується скасування аукціонів у Prozorro під час війни в Україні. На думку ініціаторів звернення це допоможе мінімізувати корупційні ризики.

Як у середу, 4 січня, у своєму Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, народні обранці просять Кабінет міністрів переглянути положення постанови та ініціювати зміни до неї.

"Фракція "Слуга народу" направила уряду звернення щодо ситуації, пов'язаної зі скасуванням аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану… Депутати просять переглянути положення постанови, ініціювавши зміни до неї або ж надавши роз'яснення стосовно стратегії мінімізації корупційних ризиків через ухвалене рішення й набуття ним чинності", — йдеться в тексті публікації.

За її словами, депутати від президентської фракції переконані, що відповідне рішення уряду тягне за собою появу корупційних ризиків, а також може спровокувати низку спекуляцій.

"Прийняття постанови №1495 несе низку корупційних ризиків, а також може викликати публічний резонанс та можливі спекуляції на вказаній темі, що може негативно вплинути на рівень довіри громадськості до системи Prozorro", — зазначено у зверненні нардепів.

Нагадаємо, що кількома днями раніше Кабінет міністрів скасував трираундові аукціони у Prozorro на час дії воєнного стану в Україні, а також упродовж 90 днів з моменту його скасування. Уряд переконаний, що жодних корупційних ризиків таке рішення за собою не потягне.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо внесення змін до публічних закупівель в країні. Зокрема, вказаний ЗУ знизив поріг закупівель до 50 тисяч гривень та впровадив обов’язкове звітування в системі ProZorro.