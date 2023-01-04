Зрада чи користь: що насправді означає скасування аукціонів у Prozorro

Термін скасування аукціонів відрізняється — міністр економіки говорить про півроку обмежень, а в ухвалі КМУ інші числа

Система закупівель Prozorro дозволяє стежити, наскільки ефективно витрачаються кошти з бюджетів різних рівнів. Напередодні в її роботі сталася істотна зміна — Кабмін скасував трираундові аукціони.

Відповідно до постанови КМУ від 30 грудня, такий захід — на час дії правового режиму воєнного стану в Україні протягом 90 днів після його закінчення чи скасування. Відповідно до переліку змін, що додаються, термін розгляду найбільш вигідної позиції не повинен перевищувати 5 робочих днів. Замовник може її відхилити. Якщо ціна виявиться аномально низькою, учасник має надати пояснення.

Постанова Кабміну щодо Prozorro

Зроблено це було через проблеми в енергосистемі, повідомляють у системі публічних закупівель. Згідно з повідомленням, у тендері перемагатиме той учасник, який одразу запропонував найнижчу ціну та не буде можливості знизити стартову пропозицію у трьох раундах. Інша частина роботи системи та закупівлі залишаються без змін. Термін називають пів року, що відрізняється від даних у постанові Кабміну, і заявляється, що він — попередній, якщо ситуація з енергетикою покращає, аукціони можуть повернути і раніше. Через нестабільну роботу енергосистеми багато учасників не могли робити хід в аукціоні через відключення — на це дається лише дві хвилини. Аукціони переносили, а це затягувало торги.

У Prozorro впевнені — корупційних ризиків це не несе, оскільки замовник не може бачити ставки до розкриття пропозицій та "зливу" даних для коригування пропозиції від "свого" представника не може статися. Постанова Кабміну стосується лише системи публічних закупівель. У системі Prozorro. Продажі, що займається ринком землі, користуванням надрами, орендою держмайна та іншими питаннями, аукціони зберігаються.

Серед важливих змін також скасування локалізацій на закупівлях, наприклад, на ЗСУ. З 2023 року такий показник для дорогих товарів із ціною понад 200 тисяч гривень мав бути 15%. Рішення щодо локалізації багато хто відзначив як позитивну, але основну зміну — скасування аукціонів визнали "зрадою". Видання NV цитує слова одного з ідеологів запровадження Prozorro Максима Нефьодова. На його думку, логіка в подібних змінах є, але рішення має бути тимчасовим, лише поки є блекаути. Заступник міністра економіки Надія Бігун повідомила, що станом на кінець 2022 року 42% торгів закінчилися невдачею. Кількість торгів з однією пропозицією до кінця року зросла з 66% до 88%. Складності торкнулися малих та середніх компаній, які не мають коштів швидко інвестувати у супутниковий інтернет та генератор.

Вплив проблем в енергетиці на Prozorro

Критики рішення побоюються, що спричинить корупцію. Також серед побоювань проблеми для інтеграції правової системи з ЄС.

Як роз’яснила міністр економіки Юлія Свириденко, на такий крок пішли на прохання учасників торгів через проблеми з коротким терміном ставки на зниження. Вона також підтвердила термін 6 місяців для зміни у процедурах закупівлі. За даними міністра, директивою ЄС про держзакупівлях використання аукціону у них не обов’язкове. У Prozorro вже було розпочато впровадження механізму, коли замовник сам визначає чи потрібен йому аукціон при відкритих торгах.

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