У дитсадки та школи Кривого Рогу закупили "золоті" макарони

Ціна на макаронні вироби виявилася завищеною.

У Кривому Розі у дитячі садки Саксаганського району закупили макарони вартістю 72 гривні за кілограм, тоді як інші виробники пропонували вироби за ціною близько 60 гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з розміщеною на сайті інформацією, відділ освіти Саксаганського району розмістив тендер на закупівлю макаронних виробів наприкінці листопада. Через місяць переможцем стала фірма "Агроном-КР", яка запропонувала макарони за ціною 71 грн 80 копійок за кілограм. Водночас інший підприємець – Мірошниченко Е.В. — була готова продати макарони за ціною 58 грн 90 копійок за кілограм, проте її пропозиція була відхилена. Фірма, яка програла, подавала скаргу на "Агроном-КР", однак її також відхилили.

Журналісти видання "Свої. Кривий Ріг" з’ясували, що фірма, яка перемогла у тендері, належить підприємцю Вадиму Момоту, який дуже часто перемагає у відкритих торгах і за три роки "Агроном-КР" заробила 57,8 млн грн.

Варто зазначити, що українські виробники макаронних виробів у середньому продають кілограм за ціною близько 50 гривень, проте на ринку є позиції, які коштують набагато дешевше – ціна коливається в межах 30-40 грн/кг.

Ціни на макарони у деяких іноземних виробників, наприклад італійської Reggia, також поступаються компанії "Агроном-КР", яка виграла тендер. Макарони італійського виробництва в Україні можна придбати за ціною близько 50 гривень за кілограм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилися ціни на продукти в Україні у 2022 році та які категорії найбільше додали в ціні.