Укр

В детсады и школы Кривого Рога закупили "золотые" макароны

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Макароны в учебные заведения Кривого Рога купили по 72 гривны за килограмм
Макароны в учебные заведения Кривого Рога купили по 72 гривны за килограмм

Цена на макаронные изделия оказалась явно завышенной.

В Кривом Роге в детские сады Саксаганского района закупили макароны стоимостью 72 гривны за килограмм, в то время как другие производители предлагали изделия по цене около 60 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro.

Согласно размещенной на сайте информации, отдел образования Саксаганского района разместил тендер на закупку макаронных изделий в конце ноября. Спустя месяц победителем стала фирма "Агроном-КР", которая предложила макароны по цене 71 грн 80 копеек за килограмм. В то же время другой предприниматель — Мирошниченко Е.В. — была готова продать макароны по цене 58 грн 90 копеек за килограмм, однако ее предложение было отклонено. Проигравшая фирма подавала жалобу на "Агроном-КР", однако ее отклонили.

Журналисты издания "Свои. Кривой Рог" выяснили, что фирма, победившая в тендере, принадлежит предпринимателю Вадиму Момоту, который очень часто побеждает в открытых торгах и за три года "Агроном-КР" заработала 57,8 млн грн.

Стоит отметить, что украинские производители макаронных изделий в среднем продают килограмм по цене около 50 гривен, однако на рынке есть позиции, стоящие гораздо дешевле — цена колеблется в пределах 30-40 грн/кг.

Цены на макароны у некоторых иностранных производителей, например итальянской Reggia, также уступают компании "Агроном-КР", выигравшей тендер. Макароны итальянского производства в Украине можно купить по цене около 50 гривен за килограмм.

Ранее "Телеграф" сообщал, как изменились цены на продукты в Украине в 2022 году и какие категории больше всего прибавили в цене.

Теги:
#Цена #Школы #Кривой Рог #Детский сад #Макароны #ProZorro
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