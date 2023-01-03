Війна продажу не перешкода: в Україні розквітає ринок землі, ціни зростають

За час війни укладено десятки тисяч угод про продаж землі

Незважаючи на російську агресію, в Україні продовжує діяти ринок землі, де, як і раніше, укладають угоди. Рахунок проданих гектарів пішов уже на сотні тисяч.

Так, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства, з 24 лютого було укладено 41 979 угод із продажу землі із продажем 77 668 гектарів.

Найактивніше землю з початку війни продавали у Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Усього за весь період функціонування ринку землі укладено 142 945 угод за площею 322 194 га, з яких 39,5 тис. га — в одній лише Харківській області.

Водночас, ці обсяги на тлі загальної площі орної землі в Україні – близько 43 млн га, виглядають непомітно – менше 1%.

Як нескладно порахувати, середній розмір ділянки, проданої в ході функціонування земельного ринку в Україні — трохи більше 2 гектарів, за середньої площі земельного паю близько 4 га. Таким чином, більша частина проданої землі, найімовірніше, це видані згідно з вітчизняним законодавством ділянки у 2 га для ведення особистого селянського господарства.

За даними Мінагрополітики, середня ціна гектара землі в Україні становить понад 52 тисячі гривень (близько 1420 доларів за курсом НБУ), а вартість 1 га в Івано-Франківській області, що знаходиться в топі рейтингу, сягає 292,7 тис. грн (близько 8000 доларів).

Нагадаємо, ринок землі в Україні стартував з 1 липня 2021 року і, як вважають чиновники, ціна 1 гектара може зрости до 15 тисяч доларів, щоправда, не раніше 2031 року.