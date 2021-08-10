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С 1500 до 15 тысяч долларов за гектар: украинский рынок земли может вырасти в 10 раз, но есть условия

С 1500 до 15 тысяч долларов за гектар: украинский рынок земли может вырасти в 10 раз, но есть условия
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф

Исходя из европейского опыта, украинскому чернозему прогнозируют десятикратный рост цены, но не ранее чем через десятилетие, при условии роста экономики, бережливого отношения к почвам и наличия доступных кредитов.

Как отчиталось Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, с момента запуска рынка земли до 9 августа в Украине были заключены 4987 сделок по продаже земли на 9 670 гектаров. Больше всего – 1222 гектара, были проданы в Полтавской области, за нею идут Харьковская – 1095 га и Кировоградская – 855 га. 
Заявления на получение доступа в Государственный земельный кадастр подали 4532 нотариуса, всего же заявлений поступило немногим более 5000 из которых почти 600 в доступе было отказано.

Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко сообщил, что средняя стоимость гектара украинских черноземов составляет почти 40 тысяч гривен. 

По мнению заместителя председателя Всеукраинской аграрной Рады Дениса Марчука, в подобной статистике нет ничего удивительного, и она полностью подтверждает ожидания от закона о запуске рынка земли.

"Как известно до 2024 года на рынке земли запрещено производить операции по покупке земель сельскохозяйственного назначения для юридических лиц. Только физическим лицам и не более 100 гектаров. Аграрная Рада поддерживает такой вариант рынка, поскольку это позволит обнаружить проблемы в запуске рынка – например, несовершенный допуск к Земельному кадастру, на что уже жалуются нотариусы, и их решить. Также это ограничит концентрацию земли и злоупотребления, для чего и нужен переходной период", – считает собеседник "Телеграфа".

Рынок земли в действии: сколько сделок уже заключили в Украине и где торгуют активнее всего (инфографика)

Вместе с тем подобные ограничения не дадут какого-то скачкообразного роста числа сделок или цены на землю.

"С запуском земли цена на землю сельскохозяйственного назначения стабилизировалась на уровне 1500 долларов, что немногим больше нормативной земельной оценки и это нормально – в переходной период вряд ли найдется много желающих вложиться в землю. Другое дело, когда на рынок земли выйдут юридические лица – в таком случае следует ожидать роста спроса на землю и ее цены", – подчеркивает Денис Марчук.

По словам эксперта, Украина может повторить путь Литвы, в которой за десятилетие с момента открытия рынка земли цена на гектар за 10 лет выросла десятикратно – с 500 до 5000 евро.

"Впрочем, это будет зависеть не только от условий рынка земли, но и от многих других факторов – культур, которые будут выращиваться, состояния почвы, доступности кредитов для ее покупки, общей экономической ситуации, наконец, желания владельцев земли ее продать и того, какую цену они захотят назначить", – уточняет заместитель главы Всеукраинской аграрной Рады.

В целом же собеседник "Телеграфа" прогнозирует неспешное и стабильное развитие рынка продажи земли до 2024 года с одновременным ростом стоимости аренды, которая по итогам 2020 года составила в среднем порядка 3400 гривен за гектар. 

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Земельная реформа, Экономика Украины, Цена на землю, Рынок земли в Украине.
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