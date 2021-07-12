Рынок земли в действии: сколько сделок уже заключили в Украине и где торгуют активнее всего (инфографика)

В Украине с 1 июля 2021 года, пусть и с ограничениями, начал работу рынок земли. Пока возможность ее покупать имеют лишь физические лица и то не более 100 гектаров в одни руки.

"Телеграф" решил узнать сколько участков было продано в Украине в первые 11 дней работы рынка.

Согласно данным Минагро, всего было заключено 532 сделки, а общая площадь проданных земель составила 570 гектаров.

Больше всего сделок было заключено в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях - 62,52 и 43 соответственно.

А вот если смотреть по площади, то в лидеры выходит Харьковская область, там было продано 107,1 гектар. За нею следуют Полтавская и Днепропетровская (93,9 и 61,1 га соответственно).

Напомним, ранее "Телеграф" детально разбирал ситуацию с открытием рынка земли, а также делился прогнозами о том, к чему это приведет.