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С 1 июля в Украине заработает рынок земли: что важно знать (инфографика)

С 1 июля в Украине заработает рынок земли: что важно знать (инфографика)
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф

В четверг, 1 июля, в Украине заработает нашумевший рынок земли.  

Главные моменты, которые должны знать украинцы в рамках масштабной реформы, "Телеграф" выделил в инфографике.

Отметим, что пока рынок земли будет носить ограниченный характер: до 1 января 2024 года покупать земельные участки смогут только физические лица – граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки.

Лишь начиная с 2024 года на земельный рынок смогут "зайти" юридические лица, но и здесь ограничения по площади для них составят 10 000 гектаров. 

Украинцы, сейчас владеющие землей без права продажи, смогут продать свою собственность с 1 июля и поправить материальное положение. В настоящий момент нормативная денежная оценка земель в Украине в зависимости от региона колеблется от 28 до 33 тысяч гривен.

По прогнозам министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, цена 1 га после запуска рынка земли вырастет примерно до 50 тысяч гривен.

Напомним, с 1 июля украинцев ожидает еще несколько масштабных нововведений.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Рынок земли, Реформа, Продажа земли, Инфографика.
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