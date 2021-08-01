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Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?
Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?

Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?

Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?
Обновлено 07:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Земельным рынком Украины выдвинуты четкие условия для оформления документов на землю. Например, у каждого участка должен быть свой кадастровый номер, ведь без него владелец не может оформить право собственности. В свою очередь без права на собственность невозможно оформить документы о купле-продаже. Также если не получить права на землю до 1 января 2025 года на законодательном уровне участок будет считаться отказным и перейдет во владение государства.

Данное объяснение дало Министерство юстиции Украины на своей официальной странице в Facebook.

Известно, что в Украине большая часть земли без кадастрового номера является собственностью паевиков. В первую очередь это касается тех участков, что были отданы бывшим работникам колхозов во время их распада.

Чтобы присвоить земельному участку кадастровый номер необходимо подготовить следующий пакет документов и обратиться с ним в Госгеокадастр: заявление (можно подавать и в электронном виде) о регистрации участка; оригиналы документов по землеустройству, а также их копии в электронном виде.

Если же речь идет о земле, полученной в собственность до 2004 года, информации о которой нет в Государственном реестре земель, то их регистрация имеет другую процедуру.

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В Госгеокадастр подается техническая документация по землеустройству относительно границ участка в натуре, после чего, за 14 дней на рассмотрении, выносится решение о присвоении кадастрового номера, или об отказе, с обязательным разъяснением причины.

Напомним, что рынок земли Украины заработал только 1 июля 2021 года и уже за первые 11 дней было заключено 532 сделки, а общая площадь проданных земель составила 570 гектаров. Лидером по количеству сделок стала Киевская область в ней было заключено 62 сделки, лидером по площе продаж стала Харьковская область, где было продано 107 гектар.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Рынок земли, Земля, Минюст, Госгеокадастр.
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