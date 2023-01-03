Война продаже не помеха: в Украине расцвел рынок земли, цены растут

За время войны заключены десятки тысяч сделок о продаже земли

Несмотря на российскую агрессию, в Украине продолжает действовать рынок земли, где по-прежнему заключают сделки. Счет проданных гектаров пошел уже на сотни тысяч.

Так, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, с 24 февраля были заключены 41 979 сделок по продаже земли с продажей 77 668 гектаров.

Наиболее активно землю с начала войны продавали в Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Всего за весь период функционирования рынка земли заключено 142 945 сделок по площади в 322 194 га из которых 39,5 тыс. га — в одной только Харьковской области.

В то же время эти объемы на фоне общей площади пахотной земли в Украине – около 43 млн га, выглядят незаметно – менее 1%.

Как несложно посчитать, средний размер участка, проданного в ходе функционирования земельного рынка в Украине — чуть более 2 гектаров, при средней площади земельного пая порядка 4 га. Таким образом, бóльшая часть проданной земли, вероятнее всего, это выданные согласно отечественному законодательству участки в 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства.

По данным Минагрополитики, средняя цена гектара земли в Украине составляет более 52 тысяч гривен (около 1420 долларов по курсу НБУ), а стоимость 1 га в Ивано-Франковской области, которая находится в топе рейтинга, достигает 292,7 тыс. грн (около 8000 долларов).

Напомним, рынок земли в Украине стартовал с 1 июля 2021 года и, как считают чиновники, цена 1 гектара может вырасти до 15 тысяч долларов, правда, не ранее 2031 года.