Участников е-торгов в Украине десятки и сотни тысяч, поэтому ставить их в неравные условия — некорректно, говорит экономист

Поскольку в интернете уже началась истерика по поводу "отмены Prozorro", которая находится в политической, а не экономической плоскости, напишу и свое мнение. Я это не очень люблю делать, потому что уже почти 4 года не имею отношения к реформе закупок и считаю, что "подталкивать под локоть" людей, имеющих полномочия ее делать (Nadiya Bigun, Natalia Shymko) и которым я доверяю, некорректно и вредно. Итак:

Prozorro не отменяют, изменения касаются только формата проведения аукциона. Из "закрытый конверт" + 3 раунда на понижение временно сделали только "закрытый конверт";

Объяснение тому — проблемы с электричеством, не позволяющие части участников своевременно делать ставки. Предложение можно подать в течение длительного периода, для аукциона нужно быть онлайн 6-20 мин;

Участников в стране десятки и сотни тысяч, ставить их в неравные условия – некорректно. Даже 1% таких случаев в день – это несколько десятков компаний, которые будут рассказывать о зраде – "вот я бы точно выиграл, если бы не электричество";

Поэтому решение временно отменить сам аукцион имеет право на жизнь. С экономической точки зрения это не мега-зрада, теория показывает несущественное уменьшение эффективности. На порядок хуже — переход к прямым договорам из-за военных нужд/секретности/ковида/и т.д.;

Я точно приветствую любые компромиссы, которые сохраняют тендеры, а не расширяют прямые договоры (иронично, что часть нынешних критиков "убивают Prozorro" летом бегали с криками "отменяйте Prozorro, потому что война, а гражданско-военным администрациям нужно все очень срочно") ;

Конечно, решение должно быть "временное" — и вот за этим призываю уже следить. Напоминаю, что нормы у нас не только не отменены, но и расширяются периодически;

Относительно "требований" Всемирного Банка/ЕС отменить аукционы. Вам будет сюрпризом, что законодательство развитых стран в сфере закупок не очень прогрессивное. В 2015-м кое-кто в Евроделегации был вообще очень против е-закупок — мол, надо учить закупщиков, разъяснения писать, а не отеческие компьютеры непонятны. Поэтому в будущем для евроинтеграции и для того, чтобы Всемирный банк проводил свои тендеры в Prozorro, нам нужно будет искать какой-то компромисс или как-то петлять, чтобы выполнить формальное требование, что аукционы опциональны, а не обязательны.

Выписано решение КМУ кривовато – честно, нелегко понять, что там и в какие нормы вносится. Это в принципе проблема нашей нормативки в стране и не облегчает жизнь никому. Но это не решить в рамках закупок.

Коммуницировано решение было… похабно (со всем уважением к авторам). Поэтому и имеем то, что имеем. С целевой аудиторией нужно разговаривать, данные нужно показывать, аргументацию наводить, выходить с месседжами первыми, а не "когда будет время". Это не менее важная составляющая перемен, чем написать текст постановления. Коллеги из других ведомств тоже не очень помогли – это я об обращении из ВРУ – Andrey Motovilovets.

Резюмируя. Мега-зрады нет. Зрада у нас в прямых договорах, которые постепенно нужно сокращать. Решение об отмене должно быть временным. Результаты такого эксперимента должны быть проанализированы дата-аналитиками — и дадут аргументы либо сохранить аукционы и бороться с евробюрокптами, либо наоборот.

Спасибо. Можете начинать писать, что я продался Владимиру Зеленскому, Андрею Ермаку, Юлии Свириденко, масонам и мировой закулисе.