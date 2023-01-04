Все будет зависеть от света: в Минэкономики рассказали, когда вернут торги на Prozorro

Участники торгов не смогут максимизировать прибыль, закладывая большую сумму во время аукциона

Кабинет министров Украины отменил трехраундовые аукционы в системе закупок Prozorro. В Минэкономики уверены, что это станет стимулом для участников торгов более активно подавать предложения и позволит государству сэкономить.

Об этом рассказала замминистра экономики Надежда Бигун во время пресс-брифинга, передает "Экономическая правда".

По ее словам, после того как постановление Кабмина №1178 в октябре вступило в силу, количество участников в торгах наоборот уменьшилось. Хотя ожидалось, что из-за упрощенных торгов и ускорения процедуры закупок бизнес активнее начнет участвовать в торгах. В начале октября на тендеры в 60% случаев подавался только один участник, а к концу месяца этот показатель увеличился до 88%.

"То есть эти торги – уже без аукциона. И мы видим, что конкуренция в системе уменьшается, количество участников уменьшается", – отметила Бигун.

Чтобы изменить ситуацию, было принято решение отменить аукционы на 6 месяцев. Это даст бизнесу право участвовать на равных в тендерах, несмотря на блэкауты. Однако, если ситуация с отключениями стабилизируется раньше и отключений света больше не будет, то аукционы вернут раньше. Эти изменения должны повлиять на стратегию поведения участников торгов, уверены в Минэкономики.

Надежда Бигун рассказала, что после подачи заявления на участие в торгах был этап аукционов, на которых можно было снижать цену. Поэтому в изначальную цену участники закладывали определенную сумму, которую могли себе позволить сбавить во время аукциона.

"С одной стороны бизнес логически хочет заработать больше – получить максимальную прибыль, с другой стороны он понимает, что нужно иметь возможность выиграть и поэтому прибыль пытались максимизировать", – добавила она.

После отмены аукционов предприниматели сразу будут вынуждены подавать минимальную цену, за которую участник будет готов заключить контракт. В Минэкономики ожидают, что это положительно скажется на экономике страны.

"Мы надеемся, что изменение условий простимулирует участников пересмотреть свои подходы и не закладывать дополнительные доходы, а сразу заходить с той минимальной ценой, за которую они готовы подписывать контракт. А значит, экономия в системе увеличится", – резюмировала Надежда Бегун.

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