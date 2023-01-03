Скандал исчерпан? Кабмин принял решение по дронам Mavic для фронта

Кабмин упростил правила ввоза дронов Mavic и запчастей к ним

Кабмин упростил ввоз в Украину дронов Mavic, которые активно используются военными на фронте. Ранее разгорелся нешуточный скандал из-за того, что БПЛА считались товаром двойного назначения и на границах возникали проблемы при их транспортировке.

Об изменениях рассказал экс-комик и народный депутат Роман Гришко в соцсети.

Он опубликовал текст постановления Кабмина о том, что БПЛА и их части гражданского или двойного назначения могут ввозиться в Украину путем заполнения декларации человеком, который их ввозит в страну. Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности на дроны Mavic распространяться не будут. Кроме того, не нужно оформлять гарантийные письма от военных.

"Беспилотные летательные аппараты и их части гражданского назначения и двойного использования от доноров (в значении Закона Украины "О гуманитарной помощи") осуществляется по месту пересечения таможенной границы Украины путем представления в бумажной или электронной форме декларации, заполненной лицом, перевозящим соответствующий товар, формой согласно приложению 1 без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных писем, указанных в абзаце пятом настоящего пункта", — написал Роман Гришко.

По его словам, это крайне хорошая новость и новые меры должны упростить волонтерам ввоз дронов в Украину из-за рубежа. Осталось дело за Верховной Радой, которая должна отменить ввозную пошлину и НДС для гражданских дронов и частей к ним.

Напомним, что скандал вокруг дронов возник из-за того, что в Украине они считаются предметами двойного назначения, из-за чего были назначены дополнительные проверки на границе. Это существенно замедляло поставки Mavic и других БПЛА на передовую. Упрощения, которые принял Кабмин, соответствуют нормам Евросоюза и помогут без длительной бумажной волокиты провозить беспилотники в Украину.

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