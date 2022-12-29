Скандал з дронами Mavic для фронту, волонтери звинувачують чиновників - що стало причиною

Волонтери просять спростити правила для завезення комерційних БПЛА

Від початку війни інженери Збройних Сил України перероблюють звичайні комерційні дрони (ті, якими до війни цікавилися хіба фотографи й travel-блогери) в ефективні бомбардувальники.

Завезти ці звичайні дрони в Україну не так вже й просто — деякі моделі вважаються товарами подвійного призначення. Лише за останній тиждень в інформпросторі розгорілося два гучних скандали. В обох випадках волонтери вимагали від цього органу — Державної служби експортного контролю (ДСЕК) — прибрати позначку "товарів подвійного призначення" з дронів. ДСЕК своєю чергою звинувачує неточність терміну у постанові.

Розбираємося, що відбувається:

Вимоги волонтерів

Волонтерка та керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська написала колонку в "УП", де звинуватила ДСЕК у гальмуванні завезення дронів для ЗСУ. Берлінська пише, що у вересні волонтери везли партію дронів DJI Mavic 3 для фронту через Польщу.

Волонтерка Марія Берлінська

Польська сторона повільно та неохоче відпускає дрони в Україну, призначаючи додаткові перевірки. Польська сторона визнала, що дрони не вважаються товарами подвійного призначення в ЄС, але ось що їй відповіли на кордоні:

"Є одна проблема – у вас в Україні вони вважаються подвійного призначення. Тому ми вирішили провести додаткові перевірки", — зазначила волонтерка.

Волонтерка звернулася до голови ДСЕК Олександра Павліченка з питанням, чому держава вважає ці дрони подвійного призначення. Виникають додаткові труднощі:

Потрібно взяти гарантійні листи від військових частин або військово-цивільних адміністрацій.

Загалом треба зібрати понад 100 гарантійних листів.

Тому волонтери попросили ДСЕК узгодити законодавство з нормами ЄС. За словами Берлінської, у ДСЕК відповідали, що питання на опрацюванні.

"За ці 10 місяців війни 99% відсотків питань для ЗСУ ми вирішуємо з чиновниками непублічно, всі ж люди, всі розуміють що і для чого ми разом робимо. Але минуло більше 3-х місяців від нашого усного звернення, і близько 2-х від письмового. Фактично ДСЕК закрили ринок дронів у воюючій країні. Навіть цивільні дрони можна ввезти лише отримавши від них ліцензію. Або бігаючи марафон в спробі зібрати тисячі гарантійних листів", — пише вона

Берлінська скаржиться, що волонтери відволікають тисячі командирів на паперові дозволи, щоб ввезти дрони в Україну. Вона пояснила, що на цих Мавіках тримається вся перша лінія фронту, а через їхню відсутність та затримки з перевезенням гинуть тисячі солдатів.

Вимоги волонтерів:

1) ДСЕК має перестати визнавати ці дрони товаром подвійного призначення.

2) Окремою постановою Кабінету міністрів на час дії воєнного стану знімається мито і ПДВ на цей товар;

3) Дати оцінку діям людини, яка місяцями уповільнювала процес передачі дронів на фронт.

Після колонки Берлінської на подібні труднощі поскаржився журналіст Юрій Бутусов. Він каже, що його фонд також закупив дрони для ЗСУ і їх заблокували на кордоні:

Військовий і активіст Ігор Луценко у Facebook заявив, що на кордоні застрягають сотні дронів через бюрократичні перепони:

"Понад 95% дронів на фронті — це куплені звичайними громадянами або фондами цивільні дрони. Держава усунулася від обов'язку забезпечити військо найголовнішим інструментом розвідки та цілевказання — все роблять прості люди. Але не просто усунулася, а ще й створила бюрократичні перепони для ввезення цих дронів в Україну. Приміром, на думку Павліченка, найпопулярніший дрон Мавік 3 — це товар подвійного призначення. Який таким НЕ є ні в США, ні в ЄС, ні у Китаї!", — зазначив він.

За словами Луценка, треба спростити правила і зняти обмеження, а також ПДВ і мито на ввезення цієї продукції. Він додав, що Берлінській почали приходити погрози та образи.

Волонтери розмістили звернення зі своїми підписами із вимогою скасувати норму.

Що таке дрон Mavic

Справді, на іноземних техносайтах дрон Mavic розглядається саме як ідеальний подарунок для "творців": професійних фотографів, відеооператорів та блогерів. Як ось тут, наприклад, оцінюють, чи варто витрачати гроші на найновішу модель, та оцінюють здатність зумувати та знімати у погану погоду. Mavic продається на Amazon, тобто, доступний кожному.

Але дрон Mavic в Україні після певної модифікації перетворюється на камеру для професійних військових "фотографів". Завдяки творчому підходу інженерів звичайний дрон перетворюється на дрон для скидання "мінібомб". Цей досвід став масовим.

Наприклад, у кінці квітня фонд "Повернись живим" показав компетентну допомогу для армії. На цьому відео можна побачити, як перероблений безпілотник Mavic 3 скидає бомбу на російських окупантів:

Також ЗСУ переробили промислові дрони Matrice 300 від DJI (Китай) та пристосували їх до скидання гранат, бомб та протипіхотних мін. У липні з'явилося відео, де цей дрон, який зазвичай використовується для комерційних зйомок, був оснащений саморобною поворотною стійкою для боєприпасів, яка містила вісім протипіхотних гранат Vog-17:

Це лише декілька прикладів із тисяч. Теоретично, якщо слідувати такій прискіпливій логіці, товаром подвійного призначення можна визнати й лопату, бо при певній модифікації чи зусиллях нею також можна когось ліквідувати.

Проблеми можуть виникати через термін у постанові, — відповідь ДСЕК

Голова ДСЕК Олександр Павліченко на сайті відомства відповів волонтерам, які повідомляли про складнощі з поставками дронів для ЗСУ з-за кордону. Він зазначив, що чинне законодавство не передбачає отримання дозволів на ввезення в Україну дронів подвійного використання.

Бюрократичне коло щодо справи з дронами фонду Берлінської виглядає досить заплутано:

ДСЕК після того, як дізнався про проблеми на кордоні з польського боку (перевірки, за словами Берлінської, поляки пояснили проблемою в законі України) 27 жовтня звернулася до польських з проханням розглянути можливість застосування спрощеної процедури експорту дронів в Україну.

експорту дронів в Україну. Вдалося узгодити з польською стороною механізм підтвердження гарантій українських імпортерів як дронів, так і інших контрольованих товарів, щодо заявленого ними кінцевого використання, який спрощував польським колегам процес ухвалення позитивних рішень.

"Що стосується ідентифікації деяких моделей дронів як товарів подвійного використання, слід зазначити про таке. Питання віднесення тих чи інших дронів до товарів подвійного використання врегульоване постановою КМУ № 86 від 28.01.2004, якою затверджено Єдиний список товарів подвійного використання", — пише Павліченко.

Єдиний список не містить переліку моделей дронів, а визначає характеристики, за дрон ідентифікується як товар подвійного використання. Український Єдиний список є уніфікованим з аналогічними списками, які діють в ЄС, США.

1 листопада фонд "Разом до перемоги", який представляє Берлінська звернувся до ДСЕК із запитом переглянути ідентифікацію певних моделей дронів. ДСЕК провела експертизу, яка зайняла 2 місяці. Дрони тестували фахівці підприємств авіабудівної галузі.

"Випробування, які завершилися 27 грудня, підтвердили, що обидва дрони, включаючи Mavic 3, при злеті та посадці чітко витримують пориви вітру щонайменше 14 м/с, (при мінімально необхідних 12,8 м/с), що разом з іншими контрольними параметрами, які не викликали сумнівів, беззаперечно характеризує їх як товари подвійного використання", — пише посадовець.

Проблеми волонтерів можуть бути повʼязані з неоднозначністю трактування терміну "нецивільне використання", який міститься у додатку 2 до Постанови та не має визначення в законодавстві про експортний контроль.

Нецивільними можуть бути лише товари військового призначення. До категорії нецивільних не можна відносити товари подвійного використання, оскільки законодавство визначає їх як товари, що в першу чергу мають цивільне призначення.

"Тому на нашу думку розв'язання цього питання можливе шляхом уточнення цього терміну у постанові", — пояснив Павліченко.

Він додав, що гарантійні листи від кінцевих користувачів — це не обов’язково. Їх можна отримуватись від Міністерства оборони, командування родів військ ЗСУ, в т.ч. командування сил логістики Збройних Сил України.

Постачання дронів можуть спростити

Депутат від "Слуги народу" Роман Грищук запропонував зняти ввізне мито та ПДВ для цивільних дронів на період воєнного стану.

"Уповільнюють поставку дві речі. Мита і необхідність визнання товарів гуманітарною допомогою і включення цивільних дронів до товарів подвійного призначення", — пише Грищук.

Грищук додав, що з якогось періоду війни ДСЕК почала вважати цивільні Mavic товарами подвійного призначення. Це страшенно уповільнює процес завезення дронів благодійними організаціями.

"Направив депутатські звернення на голову ДСЕК і прем‘єр-міністра, щоб розібрались і вилучили цивільні дрони з товарів подвійного призначення (ні в Європі, ні в США вони такими не є)", — пише Грищук.

Зараз група депутатів розробляє законопроєкт, який зніме мита та податки з дронів, повідомляє AIN.UA із посиланням на депутата Ярослава Железняка.

Як повідомляв "Телеграф", фахівці "Укроборонпрому" розробляють незвичайний дрон-камікадзе, який може повертатися на базу.