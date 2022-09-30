Українська "армія дронів" налічує вже більше тисячі коптерів

Проте точну кількість БПЛА військові і волонтери поки що тримають в секреті

Українська "армія дронів" нараховує вже приблизно більше тисячі одиниць. Однак реальна кількість безпілотних апаратів може бути ще більшою.

Таку оцінку в інтерв'ю "Телеграфу" зробив керівник напрямку роботизованих технологій ГО "Аеророзвідка" Вадим Юник.

"Насправді достеменно цієї інформації ніхто не знає. Думаю, це точно більше, ніж тисяча одиниць. Може бути і декілька тисяч одиниць. Якщо хтось з експертів скаже "я знаю", то його можна спитати, як він це порахував. Адже канали, за якими в Україну привозять дрони, дуже різні та ніяк не контролюються. Комусь хтось з друзів передав, комусь допоміг волонтерський фонд, комусь привезла "Армія дронів", комусь військові видали коптери", — каже він.

Тобто, за словами експерта, джерела постачання дронів настільки різні і часом протилежні, що "ніхто їх не рахує, не контролює та не знає, яка їхня точна кількість є".

"Водночас військові можуть розказати, що стільки-то дронів в боях було втрачено. Вони просто можуть зібрати цю статистику. Все інше — дуже приблизні цифри", — додає Юник.

Коментуючи питання ефективності використання українських БПЛА у війні проти росії, представник "Аеророзвідки" зазначає: "Якщо вимірювати у процентах, то ефективність використання може перевищувати 50% від того, що в нас вже є".

"Що ж до кінцевого результату у війні, то він залежить не тільки від кількості, а саме від якісного показнику та як саме дрони використовуються", — підсумовує він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що під кінець 218-го дня повномасштабної війни українські сили ППО "перервали політ" російських дронів-камікадзе, які намагалися атакувати Одеську та Миколаївську області.

Також ми інформували, що найближчим часом Україна може отримати від США систему ППО "Титан", яка стане надійним "щитом" від путінських дронів.