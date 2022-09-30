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Украинская "армия дронов" насчитывает уже более тысячи коптеров

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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ВСУ продолжают накапливать БПЛА для качественного противодействия рф Новость обновлена 30 сентября 2022, 15:16
ВСУ продолжают накапливать БПЛА для качественного противодействия рф

Однако точное количество беспилотников военные и волонтеры пока держат в секрете

Украинская "армия дронов" насчитывает уже примерно более тысячи единиц. Однако реальное количество беспилотных аппаратов может быть еще больше.

Такую оценку в интервью "Телеграфу" сделал руководитель направления роботизированных технологий ОО "Аэроразведка" Вадим Юник.

"На самом деле точно этой информации никто не знает. Думаю, это точно больше тысячи единиц. Если кто-то из экспертов скажет "я знаю", то его можно спросить, как он это посчитал. Ведь каналы, которыми в Украину привозят дроны, очень разные и никак не контролируются. Кому-то кто-то из друзей передал, кому-то помог волонтерский фонд, кому-то привезла "Армия дронов", кому-то военные выдали коптеры", — говорит он.

То есть, по словам эксперта, источники поставок дронов настолько разные и порой противоположные, что "никто их не считает, не контролирует и не знает, какое их точное количество есть".

"В то же время военные могут рассказать, что столько-то дронов в боях было потеряно. Они просто могут собрать эту статистику. Все остальное очень приблизительные цифры", — добавляет Юник.

Комментируя вопрос эффективности использования украинских БПЛА в войне против россии, представитель "Аэроразведки" отмечает: "Если измерять в процентах, то эффективность использования может превышать 50% от того, что у нас уже есть".

"Что же касается конечного результата в войне, то он зависит не только от количества, а именно от качественного показателя и как именно дроны используются", — заключает он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что к концу 218-го дня полномасштабной войны украинские силы ПВО "прервали полет" российских дронов-камикадзе, пытавшихся атаковать Одесскую и Николаевскую области.

Также мы информировали, что в ближайшее время Украина может получить от США систему ПВО "Титан", которая станет надежным "щитом" от путинских дронов.

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#БПЛА #Аэроразведка #Технології #Війна