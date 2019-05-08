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Среда, 08.05.2019
Вид с высоты: удивительная красота пляжей Сиднея (Фото)
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Вид с высоты: удивительная красота пляжей Сиднея (Фото)

Сиднейские пляжи невероятны, особенно если смотреть на них с головокружительной высоты. Именно туда отправляет свой верный дрон модели DJI Mavic Pro 23-летний австралийский фотограф Шей Купер, который прячется в сети под псевдонимом Blonde Shooter. Аэрофотосъемка демонстрирует привычную местность с необычного ракурса, добавляя ей неземной красоты. К счастью, сейчас она стала гораздо доступнее. Когда делаешь свои первые фотографии с помощью дрона, то понимаешь: "Вот она, невероятная красота на расстоянии одного полета". Наблюдая с воздуха за жизнью пляжа, игрой волн, причудливыми узорами береговой линии, понимаешь настоящий дух этих мест, обласканных водами Тихого океана.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Пляж, Тихий океан, Сидней, Шей Купер.
20:09 Сегодня Телеграф
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