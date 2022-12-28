ЗСУ перетворили FPV-дрон на камікадзе: всього 500 доларів, а завдає ворогові збитків на сотні тисяч

Ціна боєприпасу в сотні рз нижче за втрату, яку він завдає

Дрони з функцією First Person View (FPV), тобто з "видом від першої особи", коли керуючий авіамоделлю пілот бачить зображення з відеокамери на моніторі, телевізорі, у відеоокулярах або відеошоломі, давно стали звичною частиною життя. Але з початком військової агресії Росії вони все частіше використовуються на передовій, дуже дешеві і прості в управлінні. Ці фактори дозволяють завдавати ефективних ударів по ворогові.

Так, у Telegram-каналі СтратКом ЗСУ опублікували відео нанесення дронами FPV, перетвореними на камікадзе, ударів по чотирьох БМП російських окупантів. Завдяки кумулятивним боєприпасам на коптерах ворожу техніку було пошкоджено.

Треба сказати, що ЗСУ ще з літа активно переобладнали подібні цивільні дрони, оснащували їх боєприпасами та використовували як камікадзе.

Управління дронами здійснюється по радіоканалу, а додатковий відеоканал у режимі реального часу транслює "картинку" з моделі, що дозволяє оперативно змінювати напрямки та кути атаки.

Ціна подібного літаючого боєприпасу становить близько 200-500 доларів, а модернізованої російської БМП-2 може доходити до 30 млн руб (близько 500 тисяч доларів), що в тисячу разів дорожче за FPV-дрону.

Окрім військових, переобладнанням цивільних FPV-дронів у камікадзе зайнялися і волонтери. Так, члени організації "Чорний ворон" створили безпілотний літальний апарат типу "камікадзе" під назвою eBOSH та успішно випробували його у листопаді.

На цивільний квадрокоптер було примонтовано трубу, куди можна закладати боєприпас вагою до 0,5 кг, а можливості дрону дозволяють проводити в повітрі до 15 хвилин, чого достатньо для удару по меті на дальності 2-4 км.

Тим часом, волонтери скаржаться, що на кордоні виникла проблема з пропуском дронів, які були закуплені для потреб ЗСУ, але застрягли на митниці.