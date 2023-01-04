Все залежатиме від світла: Мінекономіки розповіли, коли повернуть торги на Prozorro

Учасники торгів не зможуть максимізувати прибуток, закладаючи більшу суму під час аукціону

Кабінет міністрів України скасував трираундові аукціони у системі закупівель Prozorro. У Мінекономіки впевнені, що це стане стимулом для учасників торгів більш активно подавати пропозиції та дозволить державі заощадити.

Про це розповіла заступник міністра економіки Надія Бігун під час прес-брифінгу, повідомляє "Економічна правда".

За її словами, після того, як постанова Кабміну №1178 у жовтні набула чинності, кількість учасників у торгах навпаки зменшилася. Хоча очікувалося, що через спрощені торги та прискорення процедури закупівель бізнес активніше почне брати участь у торгах. На початку жовтня на тендери у 60% випадків подавався лише один учасник, а до кінця місяця цей показник збільшився до 88%.

"Тобто ці торги – вже без аукціону. І ми бачимо, що конкуренція у системі зменшується, кількість учасників зменшується", – зазначила Бігун.

Щоб змінити ситуацію, було ухвалено рішення скасувати аукціони на 6 місяців. Це дасть бізнесу право брати участь на рівних у тендерах, незважаючи на блекаути. Однак якщо ситуація з відключеннями стабілізується раніше і відключень світла більше не буде, то аукціони повернуть раніше. Ці зміни мають вплинути на стратегію поведінки учасників торгів, упевнені у Мінекономіки.

Надія Бігун розповіла, що після подання заяви на участь у торгах був етап аукціонів, на яких можна було знижувати ціну. Тому за початкову ціну учасники закладали певну суму, яку могли собі дозволити зменшити під час аукціону.

"З одного боку, бізнес логічно хоче заробити більше — отримати максимальний прибуток, з іншого боку він розуміє, що потрібно мати можливість виграти і тому прибуток намагалися максимізувати", — додала вона.

Після скасування аукціонів підприємці одразу будуть змушені подавати мінімальну ціну, за яку учасник буде готовий укласти контракт. У Мінекономіки очікують, що це позитивно позначиться на економіці країни.

"Ми сподіваємося, що зміна умов простимулює учасників переглянути свої підходи і не закладати додаткові доходи, а одразу заходити з тією мінімальною ціною, за яку вони готові підписувати контракт. Отже економія в системі збільшиться", — резюмувала Надія Бігун.

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