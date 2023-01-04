Уряд адаптує систему закупівель Prozorro під умови воєнного часу, — Мінінфраструктури

Ключова зміна — у можливості для замовника проводити торги з аукціоном чи без нього

В Міністерстві інфраструктури повідомили, що постанова Кабінету міністрів України № 1495 від 30 грудня 2022 року змінює правила проведення публічних закупівель. Ключова зміна - у можливості для замовника проводити торги з аукціоном чи без нього.

Чесна конкуренція та доступна система торгів мають бути ключовим принципами системи державних закупівель. Постанова Кабінету міністрів України № 1495 від 30 грудня 2022 року змінює правила проведення публічних закупівель, а ключова зміна полягає у можливості для замовника проводити торги з аукціоном чи без нього. Таким чином, Уряд адаптує електронну систему закупівель Prozorro під умови воєнного часу. Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури України.

"За даними Міністерства економіки України, впродовж року 66% торгів мали лише 1 пропозицію, на кінець року ця цифра сягнула 88%. Такі результати свідчать як про гальмування економічного розвитку країни в цілому, так і публічних закупівель.

Система торгів без аукціону на цьому етапі дозволяє створити вищу конкуренцію та посилити підготовчий процес до першого етапу участі у торгах", — повідомили в Мінінфраструктури.

Там кажуть, що, за новими правилами, учасники мають приходити на торги зі зваженою та вирахованою остаточною ціновою пропозицією. Тобто ціновий фактор залишається ключовим при виборі виконавця. Такий підхід фактично є сталою практикою та стандартом на проектах, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, такими як ЄБРР, ЄІБ та Світовий банк.

Також у міністерстві розповіли, що постанова № 1495 вносить зміни у правила проведення торгів у системі проведення електронних торгів тільки на 6 місяців.

"Нововведення відповідає Директиві 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року, в якій йдеться про те, що застосування аукціону під час проведення процедур державних закупівель є опціональним. Міжнародні фінансові інституції, зокрема Світовий банк, розробили та передали Міністерству економіки України рекомендації щодо змін правил для проведення публічних закупівель. Імплементація цих правил на постійній основі дозволить залучити на ринок міжнародний бізнес та більше інтегрувати Україну в світову економіку", — вважають фахівці міністерства.

Раніше повідомлялось, що блекаут в Україні впливає на проведення аукціонів на майданчику Prozorro, тож уряд вирішив тимчасово змінити правила електронних торгів, але самі електронні торги будуть продовжуватись.