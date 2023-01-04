Правительство адаптирует систему закупок Prozorro под условия военного времени, — Мининфраструктуры

Ключевое изменение – в возможности для заказчика проводить торги с аукционом или без него

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что постановление Кабинета министров Украины № 1495 от 30 декабря 2022 года меняет правила проведения публичных закупок. Ключевое изменение – в возможности для заказчика проводить торги с аукционом или без него.

Честная конкуренция и доступная система торгов должны быть ключевым принципом системы государственных закупок. Постановление Кабинета министров Украины № 1495 от 30 декабря 2022 года меняет правила проведения публичных закупок, а ключевое изменение заключается в возможности для заказчика проводить торги с аукционом или без него. Таким образом, правительство адаптирует электронную систему закупок Prozorro под условия военного времени. Об этом идет речь в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

"По данным Министерства экономики Украины, в течение года 66% торгов имели лишь 1 предложение, к концу года эта цифра достигла 88%. Такие результаты свидетельствуют как о торможении экономического развития страны в целом, так и публичных закупок.

Система торгов без аукциона на этом этапе позволяет создать более высокую конкуренцию и усилить подготовительный процесс к первому этапу участия в торгах", — сообщили в Мининфраструктуры.

Там говорят, что, по новым правилам, участники должны приходить на торги с взвешенным и вычисленным окончательным ценовым предложением. То есть ценовой фактор остается ключевым при выборе исполнителя. Такой подход фактически является устоявшейся практикой и стандартом на проектах, финансируемых международными финансовыми организациями, такими как ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк.

Также в министерстве рассказали, что постановление № 1495 вносит изменения в правила проведения торгов в системе проведения электронных торгов только на 6 месяцев.

"Нововведение соответствует Директиве 2014/24/ЕС от 26 февраля 2014 года, в которой говорится, что применение аукциона во время проведения процедур государственных закупок опционально. Международные финансовые институты, в частности Всемирный банк, разработали и передали Министерству экономики Украины рекомендации по изменениям правил для проведения публичных закупок. Имплементация этих правил на постоянной основе позволит привлечь на рынок международный бизнес и больше интегрировать Украину в мировую экономику", — считают специалисты министерства.

Ранее сообщалось, что блэкаут в Украине влияет на проведение аукционов на площадке Prozorro, поэтому правительство решило временно изменить правила электронных торгов, но сами электронные торги будут продолжаться.