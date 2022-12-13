Ликвидация ОАСК: вызовет ли решение Рады новую "судейскую войну" и как оно скажется на украинцах

Юрист Юрий Прохода оценивал "Телеграфу", будут ли влиять события вокруг суда на защиту прав рядовых граждан, и что будет с судьями

После ликвидации парламентом скандально известного Окружного административного суда Киева и создания новой судебной инстанции представители ОАСК, возможно, попытаются заблокировать решение ВР. В результате чего появляется угроза новой "судейской войны". В то же время ликвидация ОАСК никак не повлияет на ситуацию с защитой прав рядовых граждан — ведь судебная инстанция давно уже себя дискредитировала, а некоторые дела рассматривались годами.

Такую оценку в комментарии "Телеграфу" высказал юрист Юрий Прохода, известный своим адвокатским сотрудничеством с ОО "Дорожный контроль".

Отметим, ранее в ОАСК уже сообщили, что после голосования в парламенте "наибольший ущерб от такого решения ощутят украинцы, которые фактически будут лишены доступа к правосудию в то время, когда вся страна уже борется с внешним врагом — рф". Судьи считают, что закон ВР относительно ликвидации ОАСК якобы противоречит Конституции и требованиям военного времени. Кроме того, в заявлении говорится, что судьи и работники аппарата продолжат свою работу.

"ОАСК на сегодняшний день фактически паразитический орган. Для примера, решения в нем "пишутся" по три-пять лет. У меня было дело, решение по которому я ждал пять лет. Я уже и забыл о нем. Это неэффективный орган, а такая себе паразитная структура, работающая сугубо в своих интересах, в том числе политических — что нужно, она отрабатывает. Как говорится, Окружной суд стал как помощник субъекту властных полномочий. Они же (судьи ОАСК, — Авт.) выносят решения между субъектами властных полномочий, то есть в отношениях между госорганами. Поэтому их работа уже много лет свелась к тому, что они как помощники госорганам, и уже не являются независимой институцией и арбитром", – говорит он.

Как добавил Прохода, пока решение ВР о ликвидации "громко звучит — запрет, поскольку, зная отдельных этих одиозных персонажей, думаю, речь не идет именно о запрете как таковом".

"Возможно, принятое решение повлияет на переформатирование, но не уверен, что во время военного положения ОАСК прямо так и запретят. Для рядового гражданина по состоянию и на сегодняшний день, до так называемого запрета, ОАСК уже не является эффективным средством защиты прав. Поэтому уже давно с ним нужно было что-то делать — и с судом, и с его составом. Не исключено, решение ВР хоть как-то сдвинет это с мертвой точки и будет хоть какое-то переформатирование", — объясняет адвокат.

По его словам, вполне вероятно, что судьи ОАСК будут сопротивляться (что частично подтверждается их заявлением на официальном сайте суда, — Авт.) решению ВР и будут оспаривать соответствующий закон. Поэтому возможно противостояние по аналогии с кризисом КСУ после скандального увольнения Зеленским судьи Конституционного суда Александра Тупицкого.

"Может быть, ведь видите, что их (судейская, — Авт.) круговая порука дает им возможности что-угодно обжаловать в каких-то других инстанциях, судах и т.д. Так как они саботировали Высший совет правосудия — не пошли массово на собеседования якобы из-за того, что заболели. Поэтому однозначно будут с их стороны какие-то действия, а именно по саботированию (решений ВР, — Авт.). Но, повторюсь, зная, какие это лица "неординарные", то однозначно они будут как-то влиять (на блокирование решений Рады, — Авт.). По моему субъективному мнению, чистки всех судей не будет. Там есть большинство судей, которых нужно было бы пересмотреть. Поэтому все равно останется определенный фактор влияния (на судебные процессы, — Авт.) из-за каких-то других судей… Кардинально по моему мнению ситуация с правами граждан не изменится", – подчеркивает Прохода.

Напомним, что руководителем Окружного административного суда Киева является Павел Вовк, ранее попавший под санкции США. Это произошло в рамках "закона Магнитского", касающегося людей, причастных к коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека.

При руководстве Вовка ОАСК стал известен, в частности, скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправностью действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмене решения о национализации "Приватбанка" и т.д.