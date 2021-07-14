Верховний Суд визнав протиправним рішення Зеленського по Тупицькому

Верховний Суд України визнав протиправним указ українського лідера Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

Про це 14 липня повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела в ВС.

Відзначається, що Верховний Суд також визнав незаконними дії президента щодо Тупицького.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив "Інтерфакс-Україна", що Зеленський подасть апеляцію на це рішення.

"Президент діяв законно і в інтересах суспільства, скасовуючи указ Януковича про призначення Тупицького. Безумовно, це рішення Верховного суду ми не визнаємо в жодному разі", - сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", ще в кінці грудня 2020 року Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від виконання обов'язків судді КСУ, а 27 березня він скасував указ екс-президента Віктора Януковича про призначення Тупицького.

Тоді ж в Конституційному суді заявили, що такі дії президента виходять за рамки його конституційних повноважень, після чого сам Тупицький подав позов до Верховного Суду.