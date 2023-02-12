Перейменування вулиць в Україні: як до цього ставляться українці (опитування)

Українці здебільшого не проти перейменування вулиць та навчальних закладів, що мають відношення до росіян та росії

Більшість українців позитивно ставляться до перейменування вулиць чи навчальних закладів у рамках дерусифікації та декомунізації.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провела компанія Active Group.

Так, на запитання "Чи підтримуєте ви перейменування навчальних закладів та вулиць" респонденти відповіли так:

позитивно у всіх випадках – 32%;

позитивно в більшості випадків – 31%;

підтримую лише окремі перейменування – 22,8%;

проти всіх перейменувань – 8%;

складно відповісти – 6,3%.

При цьому більшість опитаних негативно ставляться до того, що Національну музичну академію України названо на честь російського композитора Петра Чайковського і на питання "Як ви ставитеся до того, що музичний заклад в Україні називається на честь композитора Петра Чайковського" відповіли так:

це правильно — 15,3%;

це скоріше правильно — 17%;

це швидше неправильно — 26,5%;

це категорично неправильно — 11,3%;

складно відповісти – 30%.

Нагадаємо, що український Мінкульт закликав Національну академію прибрати із назви ім’я Чайковського.

"Діяльність Петра Чайковського не була пов’язана з академією і він себе ідентифікував як "корінна російська людина", — заявили у відомстві.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" із компанією Active Group.

Раніше ми писали про те, що у Києві перейменують дві станції метро.

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