Знову про "велич": у путіна відповіли на ідею про перейменування росії на московію і заступилися за УПЦ МП

пєсков саркастично сприйняв пропозицію лідера України

Доручення українського президента Володимира Зеленського опрацювати питання щодо перейменування росії на московію у кремлі назвали курйозом.

Про це журналістам заявив прессекретар президента росії дмитро пєсков, зазначивши, що ставиться до такої пропозиції українського лідера з усмішкою.

"Це, напевно, відноситься до таких безглуздих курйозів, подібні повідомлення чи подібні рішення. Думаю, що тут можна лише з усмішкою до цього ставитись. російська федерація, як би хто її не називав, залишиться великою державою, великою країною, і вона залишиться росією", — сказав путінський речник.

Також він додав, що кремль стурбований погіршенням ситуації навколо Києво-Печерської лаври, мовляв, таке ставлення до представників церкви є неприпустимим.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський доручив прем'єру Денису Шмигалю опрацювати питання щодо можливості перейменування російської федерації на московію. Це сталося після того, як відповідна петиція на його офіційному сайті звернень до глави держави сайті набрала понад 25 тисяч голосів "за". У російському МЗС ініціативу назвали спробою зробити з України анти-росію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як постійний представник України при ООН Сергій Кислиця запропонував повернути росії її історичну назву московія. На його думку, це було б доречно, ба більше, одна держава може мати зовсім різні назви в різних країнах.