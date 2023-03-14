Выселение из Киево-Печерской лавры и запрет УПЦ МП: стало известно мнение украинцев

Все больше украинцев считают УПЦ МП деструктивной силой

Расторжение договоров аренды и выселение монахов УПЦ МП из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, которое проходит по решению СНБО и Министерства культуры и информполитики, поддерживают почти 80 процентов украинцев. При этом однозначно отрицательно к московским попам в марте 2023-го относятся 50% граждан (хотя в ноябре 2022-го их число не превышало 33%).

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group на прошлой неделе.

Как украинцы оценивали деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в марте с.г. и ноябре прошлого года — смотрите в инфографике ниже:

На вопрос анкеты "Должно ли государство расторгнуть договоры аренды помещений церквей и выселить УПЦ МП оттуда" дали

однозначно утвердительный ответ 63,3 процента респондентов;

скорее поддерживают — 14,6%;

скорее не поддерживают — 3,2%;

однозначно против — 3,4%;

затруднились с ответом — 15,6%.

В марте 2023 года запрет деятельности УПЦ МП

однозначно поддерживают 58,9% граждан (в ноябре 2022 — 41,0%);

скорее поддерживают — 20,9% (16,3);

скорее не поддерживают — 6,3% (5,6);

точно не поддерживают – 4,6 (6,8);

затруднились с ответом — 13,9 (25,6).

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 11 марта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Минкульт пригрозил УПЦ МП по поводу кражи реликвий. За тем, чтобы из Лавры ничего не пропало, будет следить специальная комиссия.