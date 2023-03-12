"Апокалипсис начинается с Украины": скандальный митрополит Павел вновь отличился высказываниями

Священник заявил, что УПЦ МП просто так с Лавры не уйдет

Скандальный митрополит Павел (Лебедь), против которого накануне открыли уголовное производство, во время проповеди вновь отличился резкими высказываниями.

Как видно на записи его выступления, который приводит "Главком", священнослужитель рассказал прихожанам, что 29 марта представители УПЦ МП должны будут покинуть территорию Киево-Печерской лавры.

При этом он намекнул, что это решение было принято "внуками революции и гонителями церкви", а также заявил, что "апокалипсис начинается с Украины".

"Есть люди, одевшие на себя священнические одежды, которые мечтают осквернить все что можно… Если поносят церковь, они поносят Христа. Если они поносят церковь, они поносят тех, кто ходит в церковь", — сказал Лебедь, очевидно, намекнув на ПЦУ.

Как сообщалось ранее, в конце декабря в Минкульте приняли решение не рекомендовать продление договора с УПЦ МП об аренде Трапезного и Успенского храмов в Верхней лавре. А 10 марта стало известно, что с ними расторгают договор об аренде еще и Нижней Лавры.

29 марта договор об аренде будет окончательно расторгнут и монахам придется делать выбор — либо покинуть Лавру, либо перейти в ПЦУ.