"Апокаліпсис починається з України": скандальний митрополит Павло знову відзначився висловлюваннями

Священик заявив, що УПЦ МП просто так з Лаври не піде

Скандальний митрополит Павло (Лебідь), проти якого напередодні відкрили кримінальне провадження, під час проповіді знову відзначився різкими висловлюваннями.

Як видно на записі його виступу, який наводить "Главком", священнослужитель розповів парафіянам, що 29 березня представники УПЦ МП мають залишити територію Києво-Печерської лаври.

При цьому він натякнув, що це рішення було ухвалено "онуками революції та переслідувачами церкви", а також заявив, що "апокаліпсис починається з України".

"Є люди, які одягли на себе священицькі одяги, які мріють осквернити все, що можна... Якщо ганьблять церкву, вони ганьблять Христа. Якщо вони ганьблять церкву, вони ганьблять тих, хто ходить до церкви", — сказав Лебідь, очевидно, натякнувши на ПЦУ.

Як повідомлялося раніше, наприкінці грудня у Мінкульті ухвалили рішення не рекомендувати продовження договору з УПЦ МП про оренду Трапезного та Успенського храмів у Верхній лаврі. А 10 березня стало відомо, що з ними розривають договір про оренду ще Нижньої Лаври.

29 березня договір про оренду буде остаточно розірвано, і ченцям доведеться робити вибір — або залишити Лавру, або перейти до ПЦУ.