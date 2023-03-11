Не вкради: Мінкульт пригрозив УПЦ МП через майно Києво-Печерської лаври

Збереження реліквій проконтролює спеціальна комісія

Міністерство культури пригрозило священникам УПЦ МП, яких виселяють із Києво-Печерської лаври, кримінальною відповідальністю у разі, якщо звідти пропадуть будь-які цінності.

Як повідомив голова Мінкульту Олександр Ткаченко в ефірі єдиного марафону новин, окрім нерухомості на території Лаври знаходяться ще близько 800 музейних експонатів, які були передані у користування ченцям.

За його словами, ревізія щодо цих об’єктів, які включають мощі святих, буде проведена окремо і вона встановить, наскільки добре вони там зберігалися.

Ткаченко нагадав, що у 2018 році проводилася остання ревізія, а тому список усіх цінностей є у відповідному списку.

"Будь-який крок, який зможуть здійснити представники УПЦ МП щодо рухомого майна, власне музейних експонатів, буде зафіксовано, і вони матимуть кримінальну відповідальність", — зазначив він.

Глава Мінкульту додав, що представники УПЦ МП допустили порушення, що включає спорудження новобудов на території Нижньої Лаври без дозволів.

При цьому він уточнив, що після 29 березня ченці зможуть там залишатися, але за умови переходу до ПЦУ.

Як повідомлялося раніше, в Україні представників УПЦ МП уже позбавили права користування храмами Верхньої лаври. А 10 березня стало відомо, що з ними розривають договір про оренду ще й у Нижній Лаврі. Таким чином представники цієї релігійної організації мають покинути її до 29 березня.

Своєю чергою в УПЦ МП назвали вимогу Мінкульту "примхою чиновників" та згадали радянську владу.