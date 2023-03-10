УПЦ МП образилася на виселення з Лаври та згадала часи СРСР

Ченці московського патріархату вважають, що їх виселяють з Лаври просто через забаганки чиновників

В УПЦ відповіли на остаточне виселення з Києво-Печерської лаври та розірвання договору оренди Нижньої Лаври. Вони назвали вимогу Мінкульту "примхою чиновників" та згадали радянську владу.

Відповідь УПЦ опублікована в їхньому офіційному Telegram-каналі. Ченцям дали термін до 29 березня залишити Лавру.

Керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" 10 березня надіслало листа на адресу храму Києво-Печерської лаври з вимогою до ченців УПЦ покинути обитель до 29 березня. В УПЦ вважали це ультиматумом, до того ж незаконним.

"Свій ультиматум чиновники Мінкульту пояснюють висновками Міжвідомчої робочої групи підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних із діяльністю релігійних організацій в Україні. Однак у цьому листі жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено", — упевнені в УПЦ.

Понад те, представники московського патріархату залишилися незадоволені тим, що висновки Міжвідомчої робочої групи були ніде опубліковані. На їхню думку, висновки були складені "упереджено та з грубим порушенням юридичних норм". В УПЦ заявили, що виселення ченців із Києво-Печерської лаври — це забаганка чиновників Мінкульту України і згадали Радянський Союз.

"Отже, єдиною підставою для відселення ченців із православної святині є лише забаганка чиновників з Мінкульту, так само як це було і за радянської влади у 60-х роках минулого століття", — резюмували в УПЦ.

Раніше "Телераф" розповідав про те, що в Україні запровадили санкції проти ієрархів УПЦ МП, у тому числі Вадима Новинського, митрополита Павла та інших. Санкційні обмеження, що передбачають блокування активів, запроваджено на п’ять років.