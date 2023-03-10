УПЦ МП обиделась на выселение из Лавры и вспомнила времена СССР

Монахи московского патриархата считают, что их выселяют из Лавры просто из-за прихоти чиновников

В УПЦ МП ответили на окончательное выселение из Киево-Печерской лавры и расторжение договора аренды Нижней Лавры. Они назвали требование Минкульта "прихотью чиновников" и вспомнили советскую власть.

Ответ УПЦ МП опубликован в их официальном Telegram-канале. Монахам дали срок до 29 марта покинуть Лавру.

Руководство Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" 10 марта прислало письмо в адрес храма Киево-Печерской лавры с требованием к монахам УПЦ покинуть обитель до 29 марта. В УПЦ МП сочли это ультиматумом, к тому же, незаконным.

"Свой ультиматум чиновники Минкульта объясняют выводами Межведомственной рабочей группы подготовки предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине. Однако в этом письме никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано", — уверены в УПЦ МП.

Более того, представители московского патриархата остались недовольны тем, что выводы Межведомственной рабочей группы не были нигде опубликованы. По их мнению, выводы были составлены "предвзято и с грубым нарушением юридических норм". В УПЦ заявили, что выселение монахов из Киево-Печерской лавры — это прихоть чиновников Минкульта Украины и вспомнили Советский Союз.

"Итак, единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", — резюмировали в УПЦ.

Ранее "Телераф" рассказывал о том, что в Украине ввели санкции против иерархов УПЦ МП, в том числе Вадима Новинского, митрополита Павла и других. Санкционные ограничения, предусматривающие блокировку активов, введены на пять лет.