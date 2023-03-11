Не укради: Минкульт пригрозил УПЦ МП из-за имущества Киево-Печерской лавры

Сохранность реликвий проконтролирует специальная комиссия

Министерство культуры пригрозило священникам УПЦ МП, которых выселяют из Киево-Печерской лавры, уголовной ответственностью в случае, если оттуда пропадут какие-либо ценности.

Как сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко в эфире единого марафона новостей, помимо недвижимости на территории Лавры находятся еще около 800 музейных экспонатов, которые были переданы в пользование монахам.

По его словам, ревизия по этим объектам, которые включают в себя мощи святых, будет проведена отдельно и она установит, насколько хорошо они там сохранялись.

Ткаченко напомнил, что в 2018 году проводилась последняя ревизия, а потому список всех ценностей есть в соответствующем списке.

"Любой шаг, который смогут осуществить представители УПЦ МП относительно движимого имущества, собственно музейных экспонатов, будет зафиксирован, и они будут иметь уголовную ответственность", — отметил он.

Глава Минкульта добавил, что представители УПЦ МП допустили нарушения, что включает в себя сооружение новостроек на территории Нижней Лавры без разрешений.

При этом он уточнил, что после 29 марта монахи смогут там оставаться, но при условии перехода в ПЦУ.

Как сообщалось ранее, в Украине представителей УПЦ МП уже лишили права пользования храмами Верхней лавры. А 10 марта стало известно, что с ними расторгают договор об аренде еще и Нижней Лавры. Таким образом представители этой религиозной организации должны будут покинуть ее до 29 марта.

В свою очередь в УПЦ МП назвали требование Минкульта "прихотью чиновников" и вспомнили советскую власть.