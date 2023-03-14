Виселення з Києво-Печерської лаври і заборона УПЦ МП: стала відома думка українців

Дедалі більше українців вважають УПЦ МП деструктивною силою

Розірвання договорів оренди і виселення ченців УПЦ МП зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, яке відбувається за рішенням РНБО та Міністерства культури й інформполітики, підтримують майже 80 відсотків українців. При цьому однозначно негативно до московських попів у березні 2023-го ставляться 50% громадян (хоча в листопаді 2022-го їхнє число не перевищувало 33%).

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group минулого тижня.

Як українці оцінювали діяльність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) березні ц.р. і листопаді торік — дивіться в інфографіці нижче:

На запитання анкети "Чи має держава розірвати договори оренди приміщень церков і виселити УПЦ МП звідти" дали:

однозначно позитивну відповідь 63,3 відсотка респондентів;

радше підтримують — 14,6%;

радше не підтримують — 3,2%;

однозначно проти — 3,4%;

вагалися з відповіддю — 15,6%.

У березні 2023 заборону діяльності УПЦ МП

однозначно підтримують 58,9% громадян (у листопаді 2022 — 41,0%)

радше підтримують — 20,9% (16,3);

радше не підтримують — 6,3% (5,6);

точно не підтримують — 4,6 (6,8);

вагалися з відповіддю — 13,9 (25,6).

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 11 березня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Мінкульт пригрозив УПЦ МП щодо крадіжки реліквій. За тим, щоб із Лаври нічого не пропало, стежитиме спеціальна комісія.