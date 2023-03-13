УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври: хто може стати наступним орендарем

Новий договір оренди укладатимуть після того, як буде проведено інвентаризацію будівель та майна Лаври

Після того, як представників УПЦ МП остаточно виселять із Києво-Печерської лаври, її можуть віддати в оренду іншій церкві. Але вона не повинна бути пов’язана з Московським патріархатом.

Про це розповів голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Єленський в інтерв’ю "Укрінформу". За його словами, у діяльності УПЦ МП виявили багато порушень.

Віктор Єленський зазначив, що перебування священиків московського патріархату в "одній з найбільших святинь України" викликало обурення у суспільстві, яке посилювалося антиукраїнською політикою УПЦ МП. До того ж, після перевірки, організованої у грудні 2022 року Радою національної безпеки і оборони, було виявлено багато порушень у роботі УПЦ МП.

"Комісія, яка там працювала, виявила численні порушення, що, втім, було секретом Полішинеля для всіх, хто цікавився господарсько-фінансовою діяльністю монастиря. Про це всі знали, але порушити такий спосіб існування не наважувалися. Тому міжвідомча група, створена урядом для підготовки пропозицій з приводу діяльності релігійних організацій просто не мала іншого виходу, ніж рекомендувати Мінкультури розірвати договір про користування монастирем будівель Національного заповідника Києво-Печерська лавра", – сказав керівник ДЕСС.

Після того, як ченці УПЦ МП звільнять Києво-Печерську лавру, керівництво заповідника проведе інвентаризацію будівель та майна. Після цього держава має право укладати новий договір оренди з церквою, яка виконуватиме свої зобов’язання більш сумлінно.

"Згодом держава може укласти договір про користування з іншою чернецькою громадою, яка сумлінніше ставитиметься до історико-культурного простору своєї країни і не буде пов’язана з Московським патріархатом", — сказав Єленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Мінкульт пригрозить УПЦ МП щодо крадіжки реліквій. За тим, щоб із Лаври нічого не пропало, стежитиме спеціальна комісія.