УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской лавры: кто может стать следующим арендатором

Новый договор аренды будут заключать после того, как будет проведена инвентаризация зданий и имущества Лавры

После того, как представителей УПЦ МП окончательно выселят с Киево-Печерской лавры, ее могут отдать в аренду другой церкви. Но она не должна быть связана с Московским патриархатом.

Об этом рассказал глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) Виктор Еленский в интервью "Укринформу". По его словам, в деятельности УПЦ МП нашли много нарушений.

Виктор Еленский отметил, что пребывание священников московского патриархата в "одной из величайших святынь Украины" вызывало возмущения в обществе, которые усиливались антиукраинской политикой УПЦ МП. К тому же, после проверки, организованной в декабре 2022 Советом национальной безопасности и обороны, было выявлено много нарушений в работе УПЦ МП.

"Работавшая там комиссия выявила многочисленные нарушения, что, впрочем, было секретом Полишинеля для всех, кто интересовался хозяйственно-финансовой деятельностью монастыря. Об этом все знали, но нарушить такой способ существования не решались. Поэтому межведомственная группа, созданная правительством для подготовки предложений по поводу деятельности религиозных организаций, просто не имела иного выхода, чем рекомендовать Минкультуры расторгнуть договор о пользовании монастырем зданий Национального заповедника Киево-Печерская лавра", – сказал руководитель ДЭСС.

После того, как монахи УПЦ МП освободят Киево-Печерскую лавру, руководство заповедника проведет инвентаризацию зданий и имущества. После этого государство имеет право заключать новый договор аренды с церковью, которая будет выполнять свои обязательства более добросовестно.

"Впоследствии государство может заключить договор о пользовании с другим монашеской общиной, которая будет более добросовестно относиться к историко-культурному пространству своей страны и не будет связана с Московским патриархатом", – сказал Еленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Минкульт пригрозит УПЦ МП на счет воровства реликвий. За тем чтобы из Лавры ничего не пропало, будет следить специальная комиссия.