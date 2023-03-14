путінський патріарх Кирило нажалився Папі Римському та ООН через Києво-Печерську лавру

Патріарх відправив свої послання генсекам ООН та ОБСЄ та Папі Римському Франциску

Після того, як заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір з монастирем УПЦ МП та попросив її представників залишити територію Лаври до 29 березня, глава РПЦ патріарх кирило (володимир гундяєв) поскаржився на Україну в різні інституції та міжнародні організації.

Так, патріарх відправив свої послання Папі Римському Франциску, генсекам ООН та ОБСЄ, Верховному комісару з прав людини, директору європейського Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДіПЛ) та іншим. Про це повідомляє "Нова газета", посилаючись на опубліковані на сайтах РПЦ цитати гундяєва.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення патріарх твердив про "єдиний народ", але раптом назвав українців окремим народом та визнав існування законного державного керівництва в Україні, яке декларує "прихильність до демократичних норм, європейського шляху розвитку, дотримання прав і свобод людини".

Водночас кирило гундяєв заявляє, що у вимозі для священників та ченців УПЦ МП залишити територію Лаври немає достатніх юридичних обґрунтувань.

Зазначимо, що представників УПЦ МП вже позбавили права користування храмами Верхньої лаври. 10 березня стало відомо про розірвання договору про оренду також Нижньої лаври. Таким чином УПЦ МП попросили звільнити державні приміщення до 29 березня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки відсотків українців підтримують виселення ченців УПЦ МП із лаври та скільки підтримує заборону діяльності УПЦ МП.