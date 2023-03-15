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Тепер просять віддати "борг"? Попи УПЦ МП розповіли про пророцтво щодо Зеленського (відео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Скріншот відео Новина оновлена 15 березня 2023, 14:39

Ченці розповіли історію про Зеленського

В УПЦ МП усі ніяк не можуть заспокоїтися через їхнє остаточне виселення з Лаври. Там записали звернення до президента України Володимира Зеленського, у якому попросили не ображати їх.

Один із ченців розповів історію, що в УПЦ ще до того, як Зеленський став главою держави нібито молилися за нього, а тому, на його думку, тепер президент має їх захищати.

"Мені Господь відкрив, що буде президентом Володимир Зеленський. Я зателефонував його другу, Михайлу, це ще не було виборів. Кажу: можеш його привітати, що Володимир буде президентом. Потім Михайло сказав: Володимир сказав у радості, що якщо мене оберуть, я навіть похрещуся. Я всім це розповів. Вся братія монастиря, усі парафіяни молилися, щоб Зеленський став президентом. І тепер його прошу: якщо ми за нього молилися, щоб він нашу Лавру не ображав, а навпаки захищав", — каже представник УПЦ МП.

Інший чернець англійською мовою заявив, що ченці нікуди не підуть, "навіть якщо хтось прийде і захоче побити нас". "Нас деякі називають зрадниками. Ми не зрадники, ми християни", — додав він.

Нагадаємо, після позбавлення УПЦ МП права користування храмами Верхньої лаври, 10 березня стало відомо, що з ними розривають договір про оренду ще й Нижньої лаври. Таким чином виходить, що УПЦ наказано залишити територію вже всієї лаври.

Раніше ми писали, що путінський патріарх кирилл нажалився Папі Римському та ООН через Києво-Печерську лавру.

Також ми повідомляли, що дедалі більше українців вважають УПЦ МП деструктивною силою.

Теги:
#Україна #Києво-Печерська лавра #УПЦ МП #УПЦ #Лавра #Володимир Зеленський