Доларового мільйонера з УПЦ МП помітили в дорогому прикарпатському готелі: "намолив" на відпочинок і яхту

Статки харківського священика оцінюють у понад 4 млн доларів

Митрополита Харківського та Богодухівського УПЦ МП Онуфрія (справжнє ім’я Легкий Олег Володимирович) помітили в одному з найдорожчих готелів західної України – Rixos Prykarpattya. За наявною інформацією, 52-річний митрополит із молодою супутницею проведуть тиждень у дорогих апартаментах Трускавця.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на власні джерела. Вартість номерів у 5-зірковому готелі Rixos Prykarpattya стартує від 3 тисяч гривень на добу.

Митрополит прибув у дорогий готель у цивільному одязі 6 березня — його було помічено на блокпосту під час виїзду з Харкова. Компанію йому складала молода жінка і, швидше за все, брат. Біля готелю помітили машину священика — Range Rover Autobiography, 2018 року випуску. Середня ціна такого авто приблизно 100 000 доларів.

Щодо вартості проживання в готелі Rixos Prykarpattya, то воно стартує від 3 310 гривень на добу за номер без харчування. Категорія "напівлюкс" коштує від 8720 гривень на добу, а "Люкс" — від 9460 гривень за добу. Найдорожчий номер – це 3-кімнатні апартаменти, їхня вартість стартує від 27 720 гривень.

За інформацією видання, Онуфрій із супутницею та братом планують прожити у Rixos Prykarpattya ще мінімум тиждень. У найдешевших номерах без харчування вартість проживання за трьох коштуватиме приблизно 100 тисяч гривень, а у трикімнатних апартаментах – 420 тисяч гривень.

Повідомляється, що про мільйонні статки митрополита відомо вже давно. У програмі "Гроші" журналісти з’ясували, що священик має елітну нерухомість у Харкові: кілька будинків по 500 квадратних метрів, віп-квартири та земельні ділянки. Крім того, священнослужитель має елітний автопарк і навіть власну яхту. Фінансовий стан митрополита Онуфрія оцінюють у 4,5-4,7 млн. доларів.

Крім нерухомості у Харкові, у священика є нерухомість у Києві та тимчасово окупованому Криму. На Олега Легкого зареєстровано квартиру в елітному Печерському районі столиці, яку зараз виставлено на продаж за 340 000 доларів. А в Алушті він має приватний будинок. Крім цього, харківський священик володіє декількома фірмами, але, швидше за все, вони фіктивні, оскільки за їхньою адресою немає жодних ознак діяльності.

Олег Легкий він же митрополит Онуфрій родом із міста Ходор Львівської області. Батько був священиком, і син пішов його стопами — закінчив Одеську духовну семінарію та Київську духовну академію УПЦ (МП). У 2000 році постригся у чернецтво в Києво-Печерській лаврі з ім’ям Онуфрій. Був призначений архієпископом Харківським та Богодухівським у 2012 році. Тоді ж став ректором Харківської духовної семінарії та настоятелем Свято-Покровського чоловічого монастиря у Харкові.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що скандальний митрополит Павло (Лебідь) висловився проти України. Його обурив той факт, що представників УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври.