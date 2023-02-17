"Забула" про будинок у Підмосков'ї: НАБУ повідомило про підозру українському нардепу

Нардеп не задекларувала нерухомість під Києвом та у росії

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру чинній народній депутаці ІХ скликання. Ймовірно, йдеться про Наталю Королевську від забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

Подробиці розповіли на порталі НАБУ, а ім’я назвали у Telegram-каналі ГО Transparency International Ukraine. Народну обраницю підозрюють у недекларуванні майна на суму понад 4 млн гривень.

За версією слідства, чинна народна депутатка не задекларувала дві земельні ділянки у Київській області загальною площею 0,8 га та вартістю понад 2,5 млн. гривень. Як з’ясували журналісти "Грошей" у 2021 році, будинок народної депутатки розташований на Обухівській трасі під Києвом. Також депутатка "забула" про те, що володіє майном у Московській області – будинком 120,1 кв. м та ділянкою площею 1,13 га у Підмосков’ї. Нерухомість у росії вона не вказувала в електронних деклараціях упродовж 16 років — відколи вперше потрапила до Верховної Ради.

За внесення недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік дії нардепки кваліфікували за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ). Оскільки місцезнаходження Наталії Королевської наразі не встановлено, про підозру їй повідомили у порядку ст. 135 ст. 278 КПК України, тобто заочно.

За даними екс-нардепа Борислава Берези, Королевська з чоловіком зараз мешкає в Дубаї і вже оформила там посвідку на проживання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у брата Андрія Єрмака знайшли елітну нерухомість та автопарк. Усі покупки були зроблені під час війни.