Друг мера та бізнес-партнер Льовочкіних хоче позбавити киян частини парку біля Дніпра

У столиці спалахує черговий земельний скандал, підозрюють мера в особистому інтересі

Чергове пленарне засідання Київміськради, яке відбулося в четвер, 9 лютого, ще до початку викликало скандал, причиною якого стало питання передачі 1,3 га біля парку "Наталка" з Кесоном, що на ньому знаходиться. Хоча громадські діячі підняли шум навколо цього питання, він був проголосований, більше того, його просував сам мер Віталій Кличко.

Тему торкнулася на своїй сторінці у Facebook 9 лютого вранці засновниця громадського руху "Почайна" Аннабелла Моріна.

Землю не громаді, а бізнесу

За словами активістки, нещодавно під патронатом мера на 9,7 га дніпровського узбережжя було створено парк "Наталка", який коштував 27,7 млн грн за кожен гектар площі. Але питання власності на землі парку так і не було вирішено, оскільки формально вони належать до земель Водного фонду, та комунальне підприємство "Київзеленбуд", у віданні якого знаходиться парк, не має права отримати його у постійне користування.

А ось в оренду ці землі можна передати.

Так, усередині парку "Наталка" є відокремлена ділянка 1,3 га, яка зі сходу майже підходить до води. На ньому розташований відомий киянам Кесон (відоміший киянам як "сталінське метро"), водонапірна вежа, найстаріша на Оболоні двоповерхова будівля і гараж.

У 1990-і роки спорудження на цій ділянці, як і право на землю під ними, стверджує Моріна, шахрайським шляхом вивели з парку "Оболонь" (парк відпочинку "Оболонь" в урочищі "Наталка" в Оболонському районі є його правонаступником), інакше кажучи, вкрали у громади, а потім кілька разів перепродували.

"І ось сьогодні Київрада може цю ділянку передати в оренду на 10 років за 22 тисячі гривень на місяць. Це теж землі Водного фонду, тому за законом це можливо лише в одному випадку. Якщо на цій ділянці немає нової забудови", — наголошує активістка.

Аргументи не спрацювали, оренду схвалили

Як стверджує Аннабелла Моріна, проект рішення передбачає нове будівництво (п.2.7.), і в ньому вказано неправильну категорію земель: замість Водного фонду – житлова та громадська забудова (для цього підтасовуються факти у реєстрі нерухомого майна). А загалом на березі Дніпра планується готель та ресторан, але може й щось інше.

"Стежте за руками. У парку землі немає, а забудовнику віддають. Для комунального парку закон працює, для забудовника – ні. Більше того, забудовнику вже сформували земельну ділянку в порядку міської інвентаризації. Напевно, щоб зменшити витрати на процедуру землеустрою і щоб не надіслали подалі в Агентстві водних ресурсів України та ще десь у державних органах", — підсумовує активістка.

Свою позицію Анабелла Моріна спробувала відстояти на засіданні міськради, але безуспішно 61 депутат із 63 віддав свій голос за передачу землі в оренду.

Орендар – друг мера та партнер сімейства Льовочкіних

На думку активістки, "продавлював" це рішення сам міський голова, який присвятив п’ять хвилин на пояснення, чому землю в оренду треба таки віддати.

Таку участь градоначальника у рішенні сама Аннабелла Моріна пояснює тим, що орендарем земельної ділянки та її забудовником буде київський бізнесмен Ігор Тинний. Саме він є власником Кессона, що визнав сам Віталій Кличко.

Ігор Тинний

"Мер каже, що шукав власника Кессона. У 2017 році його не просто знайшли, а обмежили у правах. Суд наклав арешт у рамках кримінальної справи про крадіжку Кессона та фальсифікацію документів у 90-х роках. Але потім арешт зняли, а власник Кессона незабаром ним став друг мера. Виступ Віталія Кличка свідчить про конфлікт інтересів, перевищення влади та службових повноважень. Це ті ж юридичні моменти, на які він не бажає звертати увагу і дотримуватись вимог антикорупційного законодавства", — наголосила активістка.

За словами Анаббелли Моріної, вона планує звертатися до президента України та до НАБУ.

Справді, згідно з порядком засідання Київміськради (питання №75) орендарем ділянки в 1,3 га є ТОВ "Гювексхаус", яке на 90% належить Ігорю Тинному.

Сам бізнесмен відомий як один із найбільших інвесторів у "зелену енергетику" та ідеологів створення "Української асоціації відновлюваної енергетики". У цьому його бізнес-партнером серед інших є Юлія Льовочкіна, сестра екс-глави адміністрації президента Віктора Януковича – Сергія Льовочкіна.

У власності Тинного порядку 40 малих ГЕС та СЕС, а також ресторани, торгові центри та нерухомість у столиці. Є у нього інтереси і у швейному виробництві та сміттєвому бізнесі.

Замість ресторану буде житловий будинок?

Як стверджує Аннабелла Моріна, у проекті рішення навмисне змінюють категорію земельної ділянки: замість Водного фонду – житлова та громадська забудова, що може дозволити збудувати фактично у заповідному місці житловий комплекс, а можливо, і не один.

При цьому, згідно з даними Земельного кадастру, використовувати цю земельну ділянку в 1,2806 га можна виключно для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних та туристичних цілей.

Призначення у земельної ділянки дуже обмежене

Тобто, на ньому можна побудувати готель чи ресторан, щоправда, за умови, що цим земля зможе продовжувати виконувати свої рекреаційні функції, але категорично неможливо побудувати багатоквартирний будинок.

Тобто якщо в проекті рішення категорія земель дійсно вказується житлова та громадська забудова, або на цій ділянці з’явиться житловий будинок без заміни призначення землі, це однозначно можна буде назвати порушенням закону.

Проте скандали трясуть не лише столицю, нещодавно "Укрзалізниця" відзначилася дивним тендером на чистку акваріумів з рибками на півмільйона гривень.