Друг мэра и бизнес-партнер Левочкиных хочет лишить киевлян части парка у Днепра

В столице разгорается очередной земельный скандал, подозревают мэра в личном интересе

Прошедшее в четверг, 9 февраля, очередное пленарное заседание Киевгорсовета еще до начала вызвало скандал, причиной которого стал вопрос передачи 1,3 га возле парка "Наталка" с находящимся на нем Кессоном. Хотя общественники подняли шум вокруг этого вопроса, он был проголосован, более того, его продвигал сам мэр Виталий Кличко.

Тему затронула на своей странице в Facebook 9 февраля утром основательница общественного движения "Почайна" Аннабелла Морина.

Землю не громаде, а бизнесу

По словам активистки, не так давно под патронатом мэра на 9,7 га днепровского побережья был создан парк "Наталка", обошедшийся в 27,7 млн грн за каждый гектар площади. Но вопросы собственности на земли парка так и не были решены, поскольку формально они относятся к землям Водного фонда, и коммунальное предприятие "Киевзеленстрой", в ведении которого находится парк, не имеет права получить его в постоянное пользование.

А вот в аренду эти земли передать можно.

Так, внутри парка "Наталка" есть обособленный участок в 1,3 га, который с востока почти подходит к воде. На нем расположен известный киевлянам Кессон (более известный киевлянам как "сталинское метро"), водонапорная башня, старейшее на Оболони двухэтажное здание и гараж.

В 1990-е годы постройки на этом участке, как и право на землю под ними, утверждает Морина, мошенническим путем вывели из парка "Оболонь" (парк отдыха "Оболонь" в урочище "Наталка" в Оболонском районе является его правопреемником), иначе говоря, украли у общины, а потом несколько раз перепродавали.

"И вот сегодня Киевсовет может этот участок передать в аренду на 10 лет за 22 тысяч гривен в месяц. Это тоже земли Водного фонда, поэтому по закону это возможно только в одном случае. Если на этом участке нет новой застройки", — подчеркивает активистка.

Аргументы не сработали, аренду одобрили

Как утверждает Аннабелла Морина, проект решения предусматривает новое строительство (п.2.7.), и в нем указана неверная категория земель: вместо Водного фонда – жилищная и общественная застройка (для этого подтасовываются факты в реестре недвижимого имущества). А в целом на берегу Днепра планируется отель и ресторан, но может и что-то другое.

"Следите за руками. В парке земли нет, а застройщику отдают. Для коммунального парка закон работает, для застройщика – нет. Более того, застройщику уже сформировали земельный участок в порядке городской инвентаризации. Наверное, чтобы уменьшить расходы на процедуру землеустройства и чтобы не послали подальше в Агентстве водных ресурсов Украины и еще где-то в государственных органах", — заключает активистка.

Свою позицию Анабелла Морина попыталась отстоять на заседании горсовета, но безуспешно, 61 депутат из 63 отдал свой голос за передачу земли в аренду.

Арендатор – друг мэра и партнер семейства Левочкиных

По мнению активистки, "продавливал" данное решение сам городской голова, посвятивший пять минут на объяснение, почему землю в аренду надо все-таки отдать.

Такое участие градоначальника в решении сама Аннабелла Морина объясняет тем, что арендатором земельного участка и его застройщиком будет киевский бизнесмен Игорь Тынный. Именно он же является владельцем Кессона, что признал сам Виталий Кличко.

Игорь Тынный

"Мэр говорит, что искал владельца Кессона. В 2017 году его не просто нашли, а ограничили в правах. Суд наложил арест в рамках уголовного дела о краже Кессона и фальсификации документов в 90-х годах. Но потом арест сняли, а владелец Кессона вскоре сменился. Им стал друг мэра. Выступление Виталия Кличко свидетельствует о конфликте интересов, превышении власти и служебных полномочий. Это те же юридические моменты, на которые он не желает обращать внимание и соблюдать требования антикоррупционного законодательства", — подчеркнула активистка.

По словам Анаббеллы Мориной, она планирует обращаться к президенту Украины и в НАБУ.

Действительно, согласно повестке заседания Киевгорсовета (вопрос №75) арендатором участка в 1,3 га является ООО "Гювексхаус", которое на 90% принадлежит Игорю Тынному.

Сам бизнесмен известен как один из крупнейших инвесторов в "зеленую энергетику" и идеологов создания "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики". В этом его бизнес-партнером в числе прочих является Юлия Левочкина, сестра экс-главы администрации президента Виктора Януковича – Сергея Левочкина.

В собственности Тынного порядка 40 малых ГЭС и СЭС, а также рестораны, торговые центры и недвижимость в столице. Есть у него интересы и в швейном производстве и мусорном бизнесе.

Вместо ресторана будет жилой дом?

Как утверждает Аннабелла Морина, в проекте решения умышленно меняют категорию земельного участка: вместо Водного фонда – жилищная и общественная застройка, что может позволить построить фактически в заповедном месте жилой комплекс, а возможно, и не один.

При этом, согласно данным Земельного кадастра, использовать данный земельный участок в 1,2806 га можно исключительно для культурно-оздоровительных нужд, рекреационных, спортивных и туристических целей.

Назначение у земельного участка весьма ограничено

То есть, на нем можно построить гостиницу или ресторан, правда, при условии, что тем самым земля сможет продолжать выполнять свои рекреационные функции, но категорически невозможно построить многоквартирный дом.

То есть, если в проекте решения категория земель, действительно, указывается жилищная и общественная застройка, или на этом участке появится жилой дом без замены назначения земли, это однозначно можно будет назвать нарушением закона.

Однако скандалы сотрясают не только столицу, недавно "Укрзализныця" отличилась странным тендером на чистку аквариумов с рыбками на полмиллиона гривен.