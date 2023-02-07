Полмиллиона на аквариумы с рыбками: "Укрзализныця" удивила новым тендером

На уборку аквариумов Укрзализныця планирует потратить около полмиллиона гривен

Укрзализныця объявила тендер на обслуживание аквариумов. Сумма торгов равна полумиллиону гривен.

Информация о проведении тендера размещена на сайте закупок Prozorro. Участие в нем взяла только одна фирма, которая и стала победителем тендера.

Филиал "Центр сервисного обеспечения" Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" 16 января 2023 года объявил открытые торги на услуги по обслуживанию аквариумов. Изначальная цена тендера — 552 тысяч 960 гривен.

Участие в тендере приняла только одна компания — ТОВ "Амегабуд" директором которой является Головинский Артем Николаевич. Так как фирма была единственным участником в торгах, то и стала их победителем. Договор между Укрзализныцей и ТОВ "Амегабуд" был заключен 2 февраля 2022 года. Окончательная цена тендера — 497 тысяч 664 гривны.

Согласно информации из открытых источников, ТОВ "Амегабуд" выигрывало тендеры по обслуживанию УЗ и в 2022 году. Эта фирма отвечала за электрические лампы, ковровые покрытия, системы и устройства надзора и охраны, а также за ламинат. Во всех торгах "Амегабуд" предлагал наиболее низкую стоимость предоставления своих услуг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "Укрзализныця" удивила тендером на ремонт туалетов на вокзалах. В списке необходимых товаров нашли золотистые ершики за 16 тысяч гривен и биде с функцией массажа за почти 400 тысяч гривен.