Півмільйона на акваріуми з рибками: "Укрзалізниця" здивувала новим тендером

На збирання акваріумів Укрзалізниця планує витратити близько півмільйона гривень

Укрзалізниця оголосила тендер на обслуговування акваріумів. Сума торгів дорівнює півмільйону гривень.

Інформація про проведення тендеру розміщена на сайті закупівель Prozorro. Участь у ньому взяла лише одна фірма, яка і стала переможцем тендеру.

Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" 16 січня 2023 року оголосила відкриті торги на послуги з обслуговування акваріумів. Початкова ціна тендеру — 552 тисячі 960 гривень.

Участь у тендері взяла лише одна компанія — ТОВ "Амегабуд", директором якої є Головинський Артем Миколайович. Так як фірма була єдиним учасником у торгах, то й стала їх переможцем. Договір між Укрзалізницею та ТОВ "Амегабуд" було укладено 2 лютого 2022 року. Остаточна ціна тендеру — 497 тисяч 664 гривні.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, ТОВ "Амегабуд" вигравало тендери з обслуговування УЗ і у 2022 році. Ця фірма відповідала за електричні лампи, килимові покриття, системи та пристрої нагляду та охорони, а також за ламінат. У всіх торгах "Амегабуд" пропонував найнижчу вартість своїх послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "Укрзалізниця" здивувала тендером на ремонт туалетів на вокзалах. У списку необхідних товарів знайшли золотисті йоржики за 16 тисяч гривень та біде з функцією масажу за майже 400 тисяч гривень.