Півмільйона на акваріуми з рибками: "Укрзалізниця" здивувала новим тендером
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На збирання акваріумів Укрзалізниця планує витратити близько півмільйона гривень
Укрзалізниця оголосила тендер на обслуговування акваріумів. Сума торгів дорівнює півмільйону гривень.
Інформація про проведення тендеру розміщена на сайті закупівель Prozorro. Участь у ньому взяла лише одна фірма, яка і стала переможцем тендеру.
Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" 16 січня 2023 року оголосила відкриті торги на послуги з обслуговування акваріумів. Початкова ціна тендеру — 552 тисячі 960 гривень.
Участь у тендері взяла лише одна компанія — ТОВ "Амегабуд", директором якої є Головинський Артем Миколайович. Так як фірма була єдиним учасником у торгах, то й стала їх переможцем. Договір між Укрзалізницею та ТОВ "Амегабуд" було укладено 2 лютого 2022 року. Остаточна ціна тендеру — 497 тисяч 664 гривні.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, ТОВ "Амегабуд" вигравало тендери з обслуговування УЗ і у 2022 році. Ця фірма відповідала за електричні лампи, килимові покриття, системи та пристрої нагляду та охорони, а також за ламінат. У всіх торгах "Амегабуд" пропонував найнижчу вартість своїх послуг.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "Укрзалізниця" здивувала тендером на ремонт туалетів на вокзалах. У списку необхідних товарів знайшли золотисті йоржики за 16 тисяч гривень та біде з функцією масажу за майже 400 тисяч гривень.