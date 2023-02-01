Тендери для своїх – на чому заробляла на виконання власних бажань в.о. голови податкової Києва

Ще у 2018 році чиновниця була мільйонером, а під час війни почала провертати сумнівні операції для податкової

У ході обшуків у виконуючої обов’язки ГУ ДПС Києва Оксани Датій було виявлено майно вартістю понад 1,5 млн дол., причому саме це вона хотіла колись у 2018 році загадала бажання. Крім того вона бажала підвищення, поїздку до Лондона, соболину шубу і годинник Breguet як подарунок від коханої молодої людини. Щонайменше у плані мільйона доларів бажання чиновниці здійснилося.

Як вдалося з’ясувати "Телеграфу", за чиновницею давно числяться дуже сумнівні махінації, які раніше привертали увагу Telegram-каналів, і останнім часом її керівництва.

27 років роботи у податковій та мільйони гривень

Так, згідно з офіційною біографією, у податкових органах Оксана Датій з 1995 року. Ще 1999-го року стала заступником начальника одного з відділів тоді ще податкової міліції і відтоді йшла вгору службовими сходами, керувала у свій час районними управліннями податкової в столиці.

З 2017 по 2019 роки Оксана Датій керувала боротьбою з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, після чого перейшла на роботу до Офісу великих платників ДПІ у столиці.

Вже тоді, за даними Telegram-каналу ВИЙ.Ukraine, вона була дуже заможною людиною, наприклад, згідно з декларацією 2018 року вона отримала в подарунок 1,9 млн грн, з них 1,2 млн грн вона витратила на покупку будинку, який відразу ж продала за майже 2 млн. грн. Тим самим, на думку авторів каналу, вона просто легалізувала свої статки.

Вже того ж року вона мала у власності 500 квадратних метрів землі, житловий будинок на 150 квадратів поряд з Межигір’ям та Mercedes-Benz GLS350D за 2 млн грн. Ще 200 тисяч гривень та 98 тисяч доларів Датій зберігала готівкою.

На новий рівень її можливості вийшли із 7 лютого 2022 року після призначення в. о. начальника податкової служби Києва. Причому це призначення мало не зірвалося через конфлікт інтересів – її чоловіком був голова податкової інспекції (ДПІ) Оболонського району Кирило Нечепорук. Так стверджував Telegram-канал Дон Кіхот, вірно вказавши, що призначення все ж таки відбудеться 7 лютого, як і сталося насправді.

Держтендера на мільйони гривень

А вже з серпня 2022 року Оксану Датій почали підозрювати у спробі "пропхати" на закупівлю товарів та послуг для ДПІ деякі фірми без жодних держтендерів. Першою з них стала "ВС Технолоджі", яка мала заправити 1385 картриджів для ксероксу за 535 тисяч гривень.

Обходити вимоги про тендери, як стверджували автори Telegram-каналу ВИЙ.Ukraine, планувалося через Постанову Кабміну №169, яка регулювала держзакупівлю в умовах воєнного стану.

Треба сказати, що компанія справді отримала від столичної податкової за свої послуги у 2022 році понад 1 млн грн за 2 виграними тендерами. Щоправда, лише в одному тендері у "ВС Технолоджі" був конкурент.

У вересні стало відомо про тендер на купівлю паперу для податкового на 864 тис. грн, переможцем якого стала фірма, яка проходить у розслідуванні розкрадання коштів на ремонт та будівництво автошляхів.

Коли співробітникам столичної податкової хотіли купити формений одяг, цим обурилися в Податковому комітеті ВР.

"Як з’ясувалося, Служба, яка не потрудилася навіть військову форму докупити своїм мобілізованим співробітникам, хоче не лише придумати дизайн нової службової форми, а й зібрати на неї гроші зі співробітників. Обов’язково порушу питання професійної придатності та доречності ініціатив керівництва ГУ ДПС Києва під час найближчого засідання комітету ВР", — писав тоді заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Олександр Дубинський.

У грудні вже з’явилася інформація про новий сумнівний тендер – на купівлю швидкозшивачів ще півмільйона гривень.

Очевидно, все це на якомусь моменті переповнило чашу терпіння і вже в січні, за даними Telegram-каналу ВИЙ.Ukraine, над Оксаною Датій згустилися хмари і пішли чутки, що вона може отримати підозру.

Через 2 тижні навіть стверджувалося, що питання про заміну фактично вирішене, оскільки навколо чиновниці надто багато скандалів, і вона нібито не завжди віддає "подарунки" до вищих кабінетів.

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