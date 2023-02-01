Тендеры для своих – на чем зарабатывала на исполнение своих желаний и.о. главы налоговой Киева

Еще в 2018 году чиновница была миллионером, а во время войны начала проворачивать сомнительные операции для налоговой

В ходе обысков у исполняющей обязанности ГУ ГНС Киева Оксаны Датий было обнаружено имущество стоимостью более 1,5 млн дол., причем именно это она хотела когда в 2018 году загадала желание. Кроме того она желала повышения, поездку в Лондон, соболиную шубу и часы Breguet в качестве подарка от любимого молодого человека. Как минимум в плане миллиона долларов желание чиновницы осуществилось.

Как удалось выяснить "Телеграфу", за чиновницей давно числятся весьма сомнительные махинации, которые ранее привлекали внимание Telegram-каналов, и, в последнее время, ее руководства.

27 лет работы в налоговой и миллионы гривен

Так, согласно официальной биографии, в налоговых органах Оксана Датий с 1995 года. Еще в 1999-м году стала замначальника одного из отделов тогда еще налоговой милиции и с тех пор шла вверх по служебной лестнице, руководила одно время районными управлениями налоговой в столице.

С 2017 по 2019 годы Оксана Датий руководила борьбой с отмыванием доходов полученных преступным путем, после чего перешла на работу в Офис крупных плательщиков ГНИ в столице.

Уже тогда, по данным Telegram-канала ВИЙ.Ukraine она была весьма состоятельным человеком, к примеру, согласно декларации 2018 года она получила в подарок 1,9 млн грн, из них 1,2 млн грн она потратила на покупку дома, который сразу же продала за почти 2 млн грн. Тем самым, по мнению авторов канала, она просто легализовала свои доходы.

Уже в том же году она имела в собственности 500 квадратных метров земли, жилой дом на 150 квадратов рядом с Межигорьем и Mercedes-benz GLS350D за 2 млн грн. Еще 200 тысяч гривен и 98 тысяч долларов Датий хранила наличными.

На новый уровень ее возможности вышли с 7 февраля 2022 года после назначения и. о. начальника налоговой службы Киева. Причем это назначение едва не сорвалось из-за конфликта интересов – ее мужем был глава налоговой инспекции (ГНИ) Оболонского района Кирилл Нечепорук. Так утверждал Telegram-канал Дон Кихот, верно указав, что назначение все же случится 7 февраля, как и произошло на самом деле.

Гостендера на миллионы гривен

А уже с августа 2022 года Оксану Датий начали подозревать в попытке "пропихнуть" на закупку товаров и услуг для ГНИ некие фирмы без всяких гостендеров. Первой из них стала "ВС Технолоджи", которая должна была заправить 1385 картриджей для ксерокса за 535 тысяч гривен.

Обходить требования о тендерах, как утверждали авторы Telegram-канала ВИЙ.Ukraine, планировалось через Постановление Кабмина №169, регулировавшего госзакупки в условиях военного положения.

Надо сказать, что компания действительно получила от столичной налоговой за свои услуги в 2022-м году более 1 млн грн по 2 выигранным тендерам. Правда только в одном тендере у "ВС Технолоджи" был конкурент.

В сентябре стало известно о тендере на покупку бумаги для налоговой на 864 тыс. грн, победителем которой стала фирма, проходящая в расследовании о хищении средств на ремонте и строительство автодорог.

Когда для сотрудников столичной налоговой хотели купить форменную одежду, этим возмутились в Налоговом комитете ВР.

"Как выяснилось, Служба, которая не потрудилась даже военную форму докупить своим мобилизованным сотрудникам, хочет не только придумать дизайн новой служебной формы, но и собрать на неё деньги с сотрудников. Обязательно подниму вопрос профессиональной пригодности и уместности инициатив руководства ГУ ГНС Киева во время ближайшего заседания комитета ВР", — писал тогда замглавы Комитета ВР по вопросам налоговой политики Александр Дубинский.

В декабре уже появилась информация о новом сомнительном тендере – на покупку скоросшивателей еще на полмиллиона гривен.

Очевидно, все это на каком-то моменте переполнило чашу терпения и уже в январе по данным Telegram-канала ВИЙ.Ukraine над Оксаной Датий сгустились тучи и пошли слухи, что она может получить подозрение.

Спустя 2 недели даже утверждалось, что вопрос о замене фактически решен, поскольку вокруг чиновницы слишком много скандалов, и она якобы не всегда отдает "подарки" в более высокие кабинеты.

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