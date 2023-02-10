Держзрада і не тільки: ще одному нардепу від ОПЗЖ оголосили підозру

Арахамія заявив, що кампанія з очищення Верховної Ради від депутатів заборонених партій продовжується

Нардепу, який склав мандат від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Олегу Волошину, повідомили про підозру в держзраді. Наразі проводяться обшуки за місцями проживання осіб, пов’язаних із депутатом.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Правоохоронцям вдалося встановити, що останніми роками Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради України, а також у численних інтерв’ю та ефірах на телебаченні поширював пропагандистські наративи росії та вів підривну діяльність проти нашої країни.

"Його слова спотворювали дійсний стан справ у військово-політичному житті країни, у чутливих для людей соціальних питаннях тощо", — зазначається у повідомленні.

У ДБР зазначили, що на думку експертів, усі його виступи у сукупності та за загальним змістом є однією з форм підривної діяльності. Він фактично займався пропагандою, яка сприяла досягненню політичних цілей військово-політичного керівництва російської федерації щодо Української держави.

"Цим він шкодив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", — повідомляє ГБР.

Наразі фігуранту було повідомлено про підозру у держзраді. Крім цього, Волошин підозрюється в нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень за побиття ветерана АТО влітку 2020 року.

"Тривають слідчі дії, зокрема проводяться 7 обшуків за місцями проживання осіб, пов’язаних з депутатом", — повідомляє прес-служба ДБР.

На цю подію вже відреагували і у Верховній Раді. Так, наприклад, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, коментуючи підозру в держзраді Волошину, заявив, що в Україні "продовжується кампанія з очищення Верховної Ради від депутатів заборонених партій".

"Олегу Волошину повідомлено про підозру в державній зраді. ДБР, СБУ й Офіс Генпрокурора добре спрацювали. Як я неодноразово казав, очищення парламенту від депутатів ОПЗЖ буде проходити виключно в законний, конституційний спосіб. Без шансів на оскарження", — додав Арахамія.

Нагадаємо, що раніше підозру у держзраді отримав народний депутат України від ОПЗЖ Ренат Кузьмін. Також кілька днів тому, слідом за своїми колишніми колегами по партії втратив мандат вихідець із ОПЗЖ Ігор Абрамович.