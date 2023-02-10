Госизмена и не только: еще одному нардепу от ОПЗЖ объявили подозрение

Арахамия заявил, что кампания по очистке Верховной Рады от депутатов запрещенных партий продолжается

Сложившему мандат нардепу от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Олегу Волошину сообщили о подозрении в госизмене. В настоящий момент проводятся обыски по местам жительства лиц, связанных с депутатом.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранителям удалось установить, что в последние годы Олег Волошин, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, а также в многочисленных интервью и эфирах на телевидении распространял пропагандистские нарративы россии и вел подрывную деятельность против нашей страны.

"Его слова искажали действительное положение дел в военно-политической жизни страны, в чувствительных для людей социальных вопросах и т.д", — отмечается в сообщении.

В ГБР отметили, что по мнению экспертов, все его выступления в совокупности и по общему содержанию являются одной из форм подрывной деятельности. Он фактически занимался пропагандой, способствовавшей достижению политических целей военно-политического руководства российской федерации в отношении Украинского государства.

"Этим он вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", — сообщает ГБР.

В настоящий момент фигуранту было сообщено о подозрении в госизмене. Кроме этого Волошин подозревается в нанесении умышленных легких телесных повреждений за избиение ветерана АТО летом 2020 года.

"Продолжаются следственные действия, в том числе проводятся 7 обысков по местам жительства лиц, связанных с депутатом", — сообщает пресс-служба ГБР.

На данное событие уже отреагировали и в Верховной Раде. Так, например, глава фракции Слуги народа Давид Арахамия, комментируя подозрение в госизмене Волошину, заявил, что в Украине "продолжается кампания по очистке Верховной Рады от депутатов запрещенных партий".

"Олегу Волошину сообщили о подозрении в государственной измене. ГБР, СБУ и Офис Генпрокурора хорошо сработали. Как я неоднократно говорил, очищение парламента от депутатов ОПЗЖ будет проходить исключительно законным, конституционным способом. Без шансов на обжалование", — добавил Арахамия.

Напомним, что ранее подозрение в госизмене получил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Также несколько дней назад, вслед за своими бывшими коллегами по партии лишился мандата выходец из ОПЗЖ Игорь Абрамович.