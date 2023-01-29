С российским паспортом и под санкциями США: скандальный нардеп бывшей ОПЗЖ сложил мандат

За день три нардепа сложили полномочия

Вслед за нардепами Натальей Королевской и Юрией Солодом, еще один бывший представитель ныне запрещенной пророссийской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" сложил мандат.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем telegram-канале, речь идет о внесенном в список санкций США Олеге Волошине, у которого к тому же ранее нашли российский паспорт.

Информацию об этом также подтвердил бывший сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко в комментарии "Суспільному".

Как известно, Волошин являлся фигурантом ряда скандалов. Так в 2020 году он распространил информацию о том, что французский депутат Валерия Фор-Мунтян предложила привлечь представителей террористических организаций "л/днр" к переговорам в ТКГ. Сама Фор-Мунтян назвала такие заявления "возмутительными".

Кроме того в том же году он заявлял, что Украина "полностью отдана под внешнее управление", после чего его облили зеленкой.

В 2022 году США расширили список санкций против украинских чиновников, "участвовавших в контролируемой российским правительством деятельности по дестабилизации Украины". В него тогда попали Волошин и "правая рука" Виктора Медведчука Тарас Козак.